En Cartagena, Roy Barreras lanza dura crítica al Gobierno y propone unificar periodos de alcaldes

El candidato presidencial Roy Barreras eligió el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena para relanzar su campaña y enviar un mensaje de “rebelión” a los mandatarios locales de Colombia. En un discurso cargado de reproches hacia la gestión del Gobierno Nacional, Barreras aseguró que los alcaldes han vivido dos años de soledad institucional.

“La inmensa mayoría de los alcaldes han tenido que contener las expectativas de sus electores con una muy pobre resolución en los ministerios. Se han convertido en una especie de viajantes permanentes a Bogotá, golpeando puertas donde hasta los porteros no los reciben; una falta de respeto absoluta”, sentenció Barreras.

Propuesta: Unificar periodos y extensión de mandato

La gran sorpresa de su intervención fue la propuesta de unificar los periodos de alcaldes y gobernadores con el del Presidente de la República. Según Barreras, la desarticulación actual hace que los mandatarios locales solo gobiernen “la mitad del tiempo” debido a las leyes de garantías y los empalmes.

“Aprobaré un artículo transitorio que determinará que a partir de 2030 los periodos serán unificados. Para lograrlo, los alcaldes y gobernadores actuales, mediante voto popular, podrán elegirse hasta el 2030. Van a recuperar los dos años perdidos”, prometió el candidato.

Crítica a la “descentralización de papel”

Barreras fue enfático en que el reciente acto legislativo sobre el Sistema General de Participaciones (SGP) no ofrece soluciones inmediatas para los actuales gobernantes, calificándolo como una promesa a muy largo plazo que los deja “con las manos vacías”.

“El aumento del SGP no le toca a ninguno de ustedes, porque no se hará antes del 2028. Ustedes van a entrar con las manos vacías y van a salir igual si no exigimos un cambio en las reglas de juego ahora”, advirtió.

Seguridad y “vacunas” a mandatarios

El candidato también tocó la fibra de la seguridad, reconociendo que muchos alcaldes en zonas de conflicto no son realmente quienes mandan en sus territorios debido a la presión de grupos armados ilegales.

“Muchos de ustedes están sometidos a presiones ilegales, les toca callar. A muchos les toca pagar vacuna y están bajo amenaza sin un Estado central que los proteja. Me dicen al oído: ‘Roy, yo no estoy mandando, a mí me ordenan y si no hago nada me matan’”, reveló con crudeza.

Ejes de su propuesta para los municipios:

Independencia crediticia: Permitir que asociaciones de municipios accedan a crédito externo sin “arrodillarse” ante la Nación.

Catastro financiado: Que la Nación pague el catastro multipropósito para no asfixiar las finanzas de municipios categoría 5 y 6.

Democracia Representativa: Crítica al modelo de “democracia directa” que intenta pasar por encima de la autoridad de los alcaldes.

Barreras concluyó invitando a los mandatarios a “despertar”, asegurando que ellos tienen el poder de definir el futuro de Colombia si deciden apostar por un gobierno de unidad que respete la autonomía territorial.