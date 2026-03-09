“La estrategia de boicotear la votación en la consulta funcionó”: Roy Barreras por Gustavo Petro

Gustavo Petro y Roy Barreras se reunieron en la Casa de Nariño. Foto: Suministrada.

El mundo de la política colombia sigue digiriendo los triunfos y las victorias que dejaron las elecciones del pasado domingo 8 de marzo.

Uno de los resultados que sorprendió, fue la poca votación que obtuvo Roy Barreras, a pesar de su maquinaria y ser una persona con una gran experiencia en la política, no logró superar ni el millón de votos.

Hoy en 6AM W habló exactamente de esa poca votación que obtuvo, y aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene mucho que ver, pues saboteó la consulta al promover que los colombianos no votaran.

“La estrategia de boicotear la votación en la consulta también funcionó”, dijo.

Dijo que fue un error estratégico del presidente, que terminó fortaleciendo la votación de la derecha y dejando ver la fracción en la izquierda.

¿Roy Barreras no era el candidato de Petro?

Mucho se ha hablado sobre el candidato que estaría apoyando el presidente Petro en la contienda presidencial. De Roy Barreras, por ejemplo, se pensó que era el escogido por el mandatario, pues hace poco estuvo reunido en Casa de Nariño y hasta fotos subió en una de las salas de Palacio.

No obstante, los comentarios en contra del presidente Petro dejan ver que el candidato Barreras, se estaría alejando de esa izquierda.

Así las cosas, Roy confirmó que este lunes, comenzará su carrera presidencial con nuevas estrategias y alianzas que se terminarán de finiquitar para lograr ese tan esperando lugar en la Casa de Nariño.