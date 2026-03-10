Lizcano invita a Claudia López y Roy Barreras a unirse a su campaña para unir el centro político

El candidato presidencial Mauricio Lizcano invitó a los líderes políticos Claudia López y Roy Barreras a unirse a su campaña con el objetivo de construir una alternativa que logre unir al centro político en Colombia.

Según Lizcano, los resultados de las votaciones del pasado domingo reflejan que una parte importante del país sigue buscando una opción política que se mantenga alejada de los extremos ideológicos y que ofrezca respuestas concretas a los ciudadanos.

“El país está enviando un mensaje claro: muchos colombianos quieren una alternativa distinta, lejos de los extremos y enfocada en resolver los problemas reales de la gente”, afirmó el candidato.

Lizcano aseguró que su propuesta política estará centrada en recuperar la confianza de los ciudadanos que esperan resultados y soluciones prácticas frente a los desafíos del país.

“Vamos a poner sobre la mesa nuestras propuestas y nuestra hoja de vida para sacar adelante a Colombia y transformar la vida del colombiano real”, señaló.

Lizacano reiteró su llamado a consolidar una alianza que permita fortalecer el centro político y construir una propuesta capaz de responder a las expectativas de los votantes en las próximas elecciones presidenciales.