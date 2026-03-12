Cancelaron reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Cúcuta por temas de seguridad
Aún no se ha definido la nueva fecha para el encuentro entre ambos mandatarios.
Este jueves, 12 de marzo, se conoció que la reunión que estaba prevista entre los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, se canceló por motivos de seguridad.
Noticia en desarrollo...
Laura Saavedra Martínez
