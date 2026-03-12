Hable con elPrograma

Cancelaron reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Cúcuta por temas de seguridad

Aún no se ha definido la nueva fecha para el encuentro entre ambos mandatarios.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)

Este jueves, 12 de marzo, se conoció que la reunión que estaba prevista entre los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, se canceló por motivos de seguridad.

Aún no se ha definido la nueva fecha para el encuentro entre ambos mandatarios.

Noticia en desarrollo...

