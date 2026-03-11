El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Creo que sí fueron invitados”: Trump tras inasistencia de Colombia a Cumbre Escudo de las Américas

Caracol Radio confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió que Colombia no haya sido invitada a la Cumbre del Escudo de América.

“Creo que sí fueron invitados, no vinieron. Me llevo muy bien con esos países”, dijo el mandatario estadounidense en referencia a Colombia, Brasil y México, en respuesta al corresponsal de Caracol Radio, Juan Esteban Silva.

Esta declaración se produjo después de que el pasado martes 10 de marzo la Casa Blanca, a través de su portavoz, Karoline Leavitt, advirtiera que Colombia aún no merecía integrar la alianza antinarcóticos que el presidente Donald Trump formó con 16 de sus homólogos latinoamericanos el pasado fin de semana.

Leavitt declaró: “No creemos que estemos viendo todavía el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del Gobierno colombiano para invitarlos”.

En el marco de la llamada Cumbre Escudo de las Américas, Trump anunció a sus mandatarios aliados el pasado 7 de marzo que se lanzará una estrategia para utilizar la “fuerza militar letal” contra narcotraficantes y “redes terroristas” de la región.

De este modo, el llamado Escudo de las Américas es es una alianza militar liderada por el Gobierno de Donald Trump junto con otros 12 gobiernos de la región para definir la estrategia con la que se enfrentará el problema del narcotráfico.

Pese a la ausencia de Colombia, México y Brasil en esta Cumbre, el Gobierno estadounidense confió en que esa asociación se amplíe en un corto plazo. “Ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales”, dijo Leavitt en su momento.

