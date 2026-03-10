Casa Blanca: Colombia no fue invitada a la iniciativa contra narcotráfico por falta de cooperación

La Casa Blanca explicó que el gobierno Trump no invitó a Colombia al Escudo de las Américas, una alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve “el nivel de cooperación” necesario por parte del Gobierno colombiano.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

¿En qué consiste la iniciativa?

El Escudo de las Américas es una alianza militar para combatir el narcotráfico que fue presentada por Trump el pasado sábado durante una cumbre en Miami (Florida) con 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa.

A la cita no fueron invitados los mandatarios progresistas de Colombia, Gustavo Petro, ni de México, Claudia Sheinbaum, dos países afectados por el narcotráfico, ni tampoco el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, líder de la mayor economía latinoamericana.

Relaciones oscilando

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa, e incluso Washington lo acusó y sancionó por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero en febrero ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca que sirvió para acercar posturas.

En cuanto a México, Trump afirma que tiene una buena relación con Sheinbaum, aunque lamenta que esta no haya autorizado que el Ejército estadounidense pueda atacar a los carteles en territorio mexicano, una opción que ella descarta para proteger la soberanía nacional.

Crítica desde Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó desde Viena el llamado ‘Escudo de las Américas’ que Estados Unidos.

El mandatario cuestionó en su discurso ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la ausencia de Colombia de la reunión de Miami para coordinar acciones contra el narcotráfico, al considerar que su país es “esencial” en cualquier estrategia internacional de lucha contra las drogas.

“Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla”, afirmó Petro.

“No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas. Pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur. Lo van a agujerear”, dijo Petro en su intervención ante el plenario.

Estados Unidos aumenta presencia en Latinoamérica

El Congreso de Paraguay aprobó un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia temporal de personal militar estadounidense en el país con inmunidad similar a la diplomática, lo que la oposición criticó como una “entrega de la soberanía”.

Con 53 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, los diputados paraguayos aprobaron el llamado acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), con lo que el Congreso completó su ratificación tras la aprobación del Senado la semana pasada.

El tratado fue firmado el 15 de diciembre de 2025 en Washington y regula la presencia en Paraguay de militares estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas vinculados a actividades acordadas entre ambos países, como ejercicios, entrenamientos, operaciones humanitarias u otras actividades.

“Necesitamos mejorar nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico y de seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre.