Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 feb 2026 Actualizado 17:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Nombran al hermano del viceministro del Interior como director regional en la UniAtlántico

Se conoció que Jorly Berdugo Pérez asumió como director de sede regional.

Jorly Berdugo Perez y el rector Rafael Castillo. Foto: tomada del Facebok de Jorly Berdugo.

Jorly Berdugo Perez y el rector Rafael Castillo. Foto: tomada del Facebok de Jorly Berdugo.

Una nueva polémica rodea a la Universidad del Atlántico tras conocerse el reciente nombramiento de Jorly Berdugo Pérez como director de sede regional.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La decisión fue adoptada por el rector Rafael Castillo y despertó cuestionamientos debido a que el designado es hermano de Jaime Berdugo, actual viceministro del Interior en el gabinete encabezado por Armando Benedetti.

La información se hizo pública a través del propio Jorly Berdugo, quien compartió en sus redes sociales varias fotografías junto al rector Castillo.

Más información

Hoy asumo el cargo de director de sede regional de la Universidad del Atlántico. Agradezco la confianza de nuestro rector Rafael Castillo y acepto este reto con entusiasmo y responsabilidad”, fue el mensaje que confirmó oficialmente su llegada al cargo y desató reacciones en distintos sectores académicos y políticos.

Cabe recordar que Rafael Castillo fue designado como rector el pasado 17 de diciembre, luego de que el Ministerio de Educación suspendiera al entonces rector Leyton Barrios por presuntas inconsistencias en su hoja de vida.

Frente a este nuevo episodio, Caracol Radio intentó comunicarse con el rector Castillo para conocer su versión sobre el nombramiento y los criterios que sustentaron la decisión. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta oficial.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir