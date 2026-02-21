Nombran al hermano del viceministro del Interior como director regional en la UniAtlántico

Jorly Berdugo Perez y el rector Rafael Castillo. Foto: tomada del Facebok de Jorly Berdugo.

Una nueva polémica rodea a la Universidad del Atlántico tras conocerse el reciente nombramiento de Jorly Berdugo Pérez como director de sede regional.

La decisión fue adoptada por el rector Rafael Castillo y despertó cuestionamientos debido a que el designado es hermano de Jaime Berdugo, actual viceministro del Interior en el gabinete encabezado por Armando Benedetti.

La información se hizo pública a través del propio Jorly Berdugo, quien compartió en sus redes sociales varias fotografías junto al rector Castillo.

“Hoy asumo el cargo de director de sede regional de la Universidad del Atlántico. Agradezco la confianza de nuestro rector Rafael Castillo y acepto este reto con entusiasmo y responsabilidad”, fue el mensaje que confirmó oficialmente su llegada al cargo y desató reacciones en distintos sectores académicos y políticos.

Cabe recordar que Rafael Castillo fue designado como rector el pasado 17 de diciembre, luego de que el Ministerio de Educación suspendiera al entonces rector Leyton Barrios por presuntas inconsistencias en su hoja de vida.

Frente a este nuevo episodio, Caracol Radio intentó comunicarse con el rector Castillo para conocer su versión sobre el nombramiento y los criterios que sustentaron la decisión. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta oficial.