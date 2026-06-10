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10 jun 2026 Actualizado 10:26

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Barranquilla

Hallan sin vida a joven arrastrado por el mar en Puerto Colombia

El joven había desaparecido el lunes festivo mientras se bañaba en el mar junto a varios amigos

Playas de Salgar, Puerto Colombia (Caracol Radio)

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La búsqueda de Emanuel Gastelbondo Sánchez, de 19 años, terminó luego de que organismos de rescate localizaran su cuerpo sin vida en el sector de Chirivito, en jurisdicción del corregimiento de Salgar, en Puerto Colombia.

El joven había desaparecido el lunes festivo mientras se bañaba en el mar junto a varios amigos.

De acuerdo con la información conocida, Emanuel fue arrastrado por una corriente marina, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de rescatistas y autoridades locales. Tras varias horas de labores, el cuerpo fue encontrado en horas de la tarde de este martes.

Lea también: Obras de la Gran Vía de Puerto Colombia tendrán nuevo retraso

Por este hecho, las autoridades reiteraron el llamado a los bañistas para acatar las recomendaciones de seguridad en las playas y evitar ingresar al mar en condiciones de riesgo.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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