Armada Nacional se suma a la búsqueda del joven Mateo Arias en Puerto Colombia, Atlántico
Según se conoció, los familiares del joven viajaron desde Maicao para estar durante la búsqueda.
La Armada Nacional se sumó este miércoles, 11 de marzo a la búsqueda del cuerpo del joven Mateo Isai Arias quien desapareció en las playas de Puerto Colombia a la altura del restaurante 1888.
Durante la jornada, se utilizaron equipos tecnológicos para adelantar la búsqueda en las bases del antiguo muelle de Puerto Colombia en donde se presume que estaría el cuerpo del joven.
“Inició un proceso de búsqueda con apoyo de la Armada, consistente en unos equipos tecnológicos para determinar si el cuerpo se encuentra en las bases del muelle antiguo, donde se presuma que pueda estar el joven”, dijo Leonardo Vargas, jefe de oficina de gestión del riesgo de Puerto Colombia.
Más información
Mateo Arias, desparecido desde el 24 de febrero
Mateo Arias, oriundo de Maicao, en La Guajira, se encuentra desaparecido desde el 24 de febrero luego que ingresó el mar.
Según se conoció, ese día el joven se encontraba acompañado por varios amigos.