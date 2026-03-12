Armada Nacional se suma a la búsqueda del joven Mateo Arias en Puerto Colombia, Atlántico

Armada Nacional se suma a la búsqueda de joven en Puerto Colombia. FOTO: Alcaldía de Puerto Colombia

La Armada Nacional se sumó este miércoles, 11 de marzo a la búsqueda del cuerpo del joven Mateo Isai Arias quien desapareció en las playas de Puerto Colombia a la altura del restaurante 1888.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante la jornada, se utilizaron equipos tecnológicos para adelantar la búsqueda en las bases del antiguo muelle de Puerto Colombia en donde se presume que estaría el cuerpo del joven.

Ampliar Cerrar

“Inició un proceso de búsqueda con apoyo de la Armada, consistente en unos equipos tecnológicos para determinar si el cuerpo se encuentra en las bases del muelle antiguo, donde se presuma que pueda estar el joven”, dijo Leonardo Vargas, jefe de oficina de gestión del riesgo de Puerto Colombia.

Mateo Arias, desparecido desde el 24 de febrero

Mateo Arias, oriundo de Maicao, en La Guajira, se encuentra desaparecido desde el 24 de febrero luego que ingresó el mar.

Según se conoció, ese día el joven se encontraba acompañado por varios amigos.