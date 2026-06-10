Alias ‘La Mona’ y su papel en los acercamientos de paz de Los Costeños

La muerte de Mayra Alejandra Vega, conocida como ‘La Mona’, sacudió los cimientos del proceso de diálogo entre estructuras criminales de Barranquilla con el Gobierno Nacional.

La mujer fue asesinada a plena luz del día en un parqueadero de un conjunto residencial ubicado en el sector de Villa Campestre, en el área metropolitana de Barranquilla.

Según las primeras informaciones, un sicario la interceptó cuando la mujer se disponía a subir a una camioneta, disparó en repetidas ocasiones impactándola en siete oportunidades.

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‘La Mona’ era conocida por haber sido expareja de alias Castor, señalado cabecilla de la banda criminal Los Costeños, quien actualmente permanece recluido en un centro penitenciario.

Fase exploratoria de diálogos

Además de su relación sentimental con el jefe criminal, Mayra Alejandra Vega tuvo un papel relevante durante los acercamientos que sostuvo esa organización con el Gobierno Nacional en 2025. En calidad de abogada, representó jurídicamente a alias Castor en las conversaciones preliminares que buscaban abrir una ruta de diálogo entre Los Costeños y el Ejecutivo.

Las autoridades señalaron que Vega registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto y falsedad en documento público.

El homicidio es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer los móviles del crimen y determinar si el ataque guarda relación con disputas internas de estructuras criminales o con otros hechos de su trayectoria personal y judicial.

El crimen de ‘La Mona’ se registra en momentos en que el proceso de diálogo con las bandas urbanas de Barranquilla no pasan por buen momento, mientras logran resolver el alcance de los procesos de sometimiento de los integrantes de estas estructuras.