Obras de la Gran Vía de Puerto Colombia tendrán nuevo retraso

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, explicó que el retraso en la entrega del proyecto de la Gran Vía, que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia, responde a la incorporación de nuevas intervenciones destinadas a mejorar el manejo de aguas lluvias en este importante corredor vial.

Según el mandatario, el proyecto ahora incluye la construcción de canales subterráneos de drenaje que pasarán por debajo de la carrera 51B.

Estas estructuras estarán conectadas mediante tres tuberías de gran capacidad que conducirán el agua hasta Mallorquín, con el objetivo de evitar las inundaciones que históricamente han afectado sectores como Le Champ y el tramo hacia Caujaral.

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Verano señaló que, aunque estos trabajos extenderán el cronograma por un mes más, el avance general de la obra se mantiene dentro de lo previsto.

En ese sentido, aseguró que la Gran Vía será entregada a la comunidad durante agosto de 2026, destacando que las nuevas adecuaciones representarán un beneficio a largo plazo para la movilidad y la gestión de aguas en el departamento.