Condenan a alias “Castor”, líder de ‘Los Costeños’ por 95 homicidios selectivos
Alias “Castor firmó un preacuerdo con la Fiscalía reconociendo su responsabilidad por varios hechos.
Noticia en desarrollo...
Selecciona tu emisora
Alias “Castor firmó un preacuerdo con la Fiscalía reconociendo su responsabilidad por varios hechos.
Noticia en desarrollo...
Ahora en directo
00:00 - 23:59
Radio ColombiaDirecto
00:00 - 23:59Otros directos
00:00 - 23:59
Programas Recomendados
Julio Sánchez Cristo
Gabriel Delascasas
César A. Londoño y Steven Arce
Diana Calderón
Síguenos en
Directo
Estas escuchandoCrónica 24/7
1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
Noticias en 3′
Otros episodios
Cualquier tiempo pasado fue anterior
Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.
5 "