12 mar 2026

Barranquilla

Condenan a alias “Castor”, líder de ‘Los Costeños’ por 95 homicidios selectivos

Alias “Castor firmó un preacuerdo con la Fiscalía reconociendo su responsabilidad por varios hechos.

Alias Castor. Foto: Fiscalía.

Efraín

Barranquilla

Noticia en desarrollo...

