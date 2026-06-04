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04 jun 2026 Actualizado 19:52

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El Pulso del Fútbol, 4 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre el partido clave que deberá afrontar la Selección Colombia en el mundial 2026.

AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
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¿Qué expectativa tiene con Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 4 de junio del 2026

¿Qué expectativa tiene con Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 4 de junio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posibilidad que tiene Luis Javier Suarez de irse a Turquía, Steven dijo: “sería una gran decepción para el país, muy triste si se va a ese futbol de dinosaurios, pero cada uno toma sus decisiones y labra su destino”. Sobre el tema César agregó: “Luis Javier tiene personalidad, proyección y futbol, si le va muy bien en el mundial seguramente ese negocio se deshace”

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