AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

¿Qué expectativa tiene con Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 4 de junio del 2026 00:00:00 45:25 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posibilidad que tiene Luis Javier Suarez de irse a Turquía, Steven dijo: “sería una gran decepción para el país, muy triste si se va a ese futbol de dinosaurios, pero cada uno toma sus decisiones y labra su destino”. Sobre el tema César agregó: “Luis Javier tiene personalidad, proyección y futbol, si le va muy bien en el mundial seguramente ese negocio se deshace”

No olvide escuchar el audio del programa.

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