El Pulso del Fútbol, 4 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre el partido clave que deberá afrontar la Selección Colombia en el mundial 2026.
¿Qué expectativa tiene con Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 4 de junio del 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posibilidad que tiene Luis Javier Suarez de irse a Turquía, Steven dijo: “sería una gran decepción para el país, muy triste si se va a ese futbol de dinosaurios, pero cada uno toma sus decisiones y labra su destino”. Sobre el tema César agregó: “Luis Javier tiene personalidad, proyección y futbol, si le va muy bien en el mundial seguramente ese negocio se deshace”
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube