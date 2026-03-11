Hable con elPrograma

11 mar 2026 Actualizado 17:33

Tribunal frena decreto del Gobierno que reorganiza EPS y advierte riesgo para millones de pacientes

Servicio de salud, imagen de referencia. Foto: Getty Images / SimpleImages

El Tribunal Administrativo de Antioquia acaba de decretar una medida cautelar urgente contra el decreto 182 de 2026, que reorganiza el sistema de EPS en Colombia.

El juez advierte que la norma podría provocar traslados masivos de cerca de 6 millones de usuarios, concentrando afiliados en Nueva EPS y dejándola como única aseguradora en 502 municipios, lo que pondría en riesgo el acceso y la libre elección de los pacientes.

