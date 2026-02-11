MinSalud responde a alertas y descarta traslados masivos de afiliados entre EPS

Personal de la salud y al lado el logo de MinSalud (Fotos vía Getty Images y redes sociales de MinSalud)

El Ministerio de Salud y Protección Social aclaró que el proyecto de decreto sobre mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud no tendra movilidad masiva ni automáticos de afiliados entre EPS, luego de las advertencias emitidas por organizaciones de usuarios del sistema.

Según la cartera, el documento —que aún se encuentra en etapa de proyecto normativo— busca ordenar el aseguramiento con un enfoque poblacional y territorial, garantizando la continuidad de los tratamientos y la atención médica mediante criterios técnicos y procesos graduales.

¿Qué propone el proyecto de decreto?

De acuerdo con el Ministerio, la iniciativa pretende responder a fallas estructurales del sistema, como la fragmentación de afiliados, la baja escala operativa en algunos territorios y las dificultades para garantizar atención integral, especialmente en municipios rurales y zonas dispersas.

La entidad explicó que el objetivo es fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del sistema de salud, mejorar la articulación entre aseguradores y redes de prestación de servicios, y facilitar el acceso efectivo a la atención médica en todo el país.

Reacciones de asociaciones de usuarios ante decreto

El pronunciamiento del Gobierno se produce después de que la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud emitiera una alerta nacional sobre posibles cambios en la organización territorial del aseguramiento.

Adicionalmente, previo a la alerta, señalaron que estos traslados podrían realizarse sin garantizar plenamente el derecho a la libre elección de EPS y advierten que varias de las entidades receptoras se encuentran intervenidas o con limitaciones en su capacidad operativa.

En conversación con Caracol Radio, Álvaro Molina, vocero de esa organización, señaló que persisten preocupaciones frente a una eventual movilidad de afiliados, que podría la decisión generar retrasos en la prestación de servicios y poner en riesgo la continuidad de tratamientos, aunque reconoció que evaluarán el contenido del proyecto antes de fijar una postura definitiva.

Sin embargo, por su parte el Ministerio reiteró que el decreto aún no está en firme y que cualquier proceso de asignación o reasignación de usuarios deberá cumplir salvaguardas para proteger la continuidad del aseguramiento y la atención en salud. Mientras tanto, el debate continúa entre autoridades y organizaciones sociales sobre el alcance real de los cambios propuestos en el sistema.