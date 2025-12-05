Crece la preocupación por situación de hospitales y clínicas por deudas de EPS

Alertas de la Defensoría del Pueblo ante la crisis en hospitales en Colombia / Foto Archivo

Cúcuta

Veedores del sector salud, organizaciones defensoras de derechos humanos, profesionales, agremiaciones sindicales se mostraron muy preocupadas por las limitantes que se están presentando en la atención en salud.

Los dirigentes sindicales manifestaron que “las deudas, el no pago están asfixiando los centros médicos, y consecuencia de ello muchas personas están dejando de recibir este derecho” dijo un representante del sector.

Otro advirtió que “se están muriendo personas que no deben morir, pero hoy el sistema no garantiza ni un servicio de urgencias porque esta área es la que más esta colapsada y sin respuesta de las autoridades competentes”.

El panorama sigue siendo complejo, la acumulación de deudas hace casi que inviable a hospitales y clínicas como consecuencia de la falta de recursos, esenciales para el funcionamiento.

Finalmente indicaron que la mayor Eps morosa con el sistema es la Nueva Eps que no ha cumplido con la promesa de pago al hospital Erasmo Meoz el centro regional más importante del oriente colombiano.