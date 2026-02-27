EPS Famisanar responde a cuestionado contrato en Córdoba por más de 4 mil millones de pesos

SALUD

La EPS Famisanar respondió a los cuestionamientos sobre un contrato por 4.095 millones de pesos suscrito durante la intervención administrativa y aseguró que no compromete recursos destinados a la atención en salud ni afecta la prestación de servicios a los afiliados.

La denuncia la hizo el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, quien afirmó que Germán Darío Gallo, interventor de la EPS suscribió ese contrato con una empresa que no tendría vínculo con el sector salud y contaría con un capital de apenas 5 millones de pesos.

Famisanar le salió al paso a críticas

A través de un comunicado, la entidad aclaró que el contrato no tiene como fin prestar servicios de salud, sino que corresponde a un servicio de asesoría y consultoría para fortalecer procesos internos.

“No es para atender pacientes, autorizar procedimientos, entregar medicamentos ni reemplazar a clínicas u hospitales”, indica la EPS Famisanar.

Según explicó la EPS, el objeto contractual busca apoyar la revisión y mejora de procedimientos administrativos y operativos, reforzando aspectos como el control interno, la organización de procesos, la eficiencia en el uso de recursos y la trazabilidad.

La entidad también precisó que el contrato se paga con recursos propios y no con dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los destinados a financiar la atención médica.

“No es cierto que por este contrato se estén dejando de prestar servicios o se esté afectando la atención a los afiliados”, indicó a través de un comunicado.

En relación con la ubicación de la empresa contratada, Famisanar señaló que la asesoría se ejecuta en Bogotá, donde se concentra su operación administrativa y estratégica, y subrayó que no se trata de un contrato para atención de pacientes, sino de apoyo técnico.

Por último la EPS manifestó que no se prestará para “campañas políticas” y aseguró estar abierta al diálogo y a ampliar la información por los canales institucionales.