Decreto 0182 provocaría redistribución de afiliados y pondría en riesgo la atención en salud: Acemi

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) lanzó una fuerte advertencia tras la expedición del Decreto 0182, asegurando que la nueva reglamentación del aseguramiento en salud podría generar una redistribución masiva de afiliados y profundizar la crisis operativa del sistema.

Según el gremio, la aplicación de los nuevos criterios territoriales obligaría a múltiples EPS a salir de departamentos y municipios donde no cumplan los umbrales mínimos de participación, lo que derivará en traslados masivos de usuarios en plazos muy cortos.

Además, ACEMI alertó especialmente sobre el impacto en entidades con dificultades financieras y bajo medida administrativa. De acuerdo con sus cálculos, Nueva EPS pasaría de 11,5 millones a 14,1 millones de afiliados, lo que representa un incremento del 22,6%.

También señaló que otras EPS intervenidas podrían registrar aumentos cercanos al 40% en el número de usuarios.

Para el gremio, este crecimiento acelerado plantea serios interrogantes sobre la capacidad real de estas entidades para garantizar atención oportuna, entrega de medicamentos y continuidad en tratamientos, especialmente en pacientes de alto costo.

Además, estiman que más de 800.000 afiliados vinculados a EPS no intervenidas perderían usuarios como consecuencia de la redistribución territorial.

Acemi advirtió “riesgo operativo y financiero”

ACEMI sostiene que el sistema actualmente enfrenta fragmentación y debilidades estructurales, y que una reasignación masiva en un plazo máximo de cinco días hábiles —como lo establece el decreto— podría generar mayores tensiones en redes de prestación, autorizaciones y servicios especializados.

El gremio insistió en que el sistema requiere medidas urgentes de estabilización antes de ejecutar cambios de esta magnitud y advirtió que, sin una transición técnica y financiera sólida, podrían presentarse afectaciones en la continuidad y oportunidad de la atención para millones de usuarios.

Contexto normativo del Decreto 0182

El Decreto 0182 redefine el mapa territorial de operación de las EPS, fija topes de participación mínimos por departamento y municipio —incluido un umbral del 3% para permanecer en un territorio— y establece límites en el número máximo de EPS según el tamaño poblacional.

Una vez la Superintendencia Nacional de Salud expida los actos administrativos correspondientes, el Ministerio de Salud y la ADRES deberán realizar la reasignación especial de afiliados en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Con este nuevo esquema, el Gobierno introduce cambios estructurales en la distribución del aseguramiento en salud, mientras el gremio de las EPS advierte que la implementación podría tener efectos inmediatos en la estabilidad operativa del sistema.

