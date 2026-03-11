Pruebas Saber Pro 2026 y TyT: recomendaciones de ICFES y LINK para conocer lugar del examen
Este domingo, 15 de marzo, miles de estudiantes presentarán las Pruebas Saber Pro y TyT 2026. Ojo a la fecha de publicación de los resultados.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) lanzó una serie de recomendaciones para todos los estudiantes que vayan a presentar las Pruebas Saber Pro y TyT 2026 este domingo 15 de marzo.
Este examen es un requisito obligatorio para graduarse y es vital para conocer la calidad de la educación en el país.
Link y paso a paso para consultar el lugar del examen
- Ingrese a este LINK del ICFES → https://citacion.icfes.edu.co/citacion-web/pages/citacion/reportes/consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button
- Se le desplegará un formulario que debe diligenciar: le pedirán tipo y número de documento, tipo de prueba y número de registro.
- Tras esto, haga clic en ‘Buscar’. Allí le aparecerán todos los datos de la institución en donde debe presentarse el 15 de marzo.
Recomendaciones del ICFES para presentar el examen
- Llevar el documento de identidad: puede ser tarjeta de identidad (si es menor de edad), cédula de ciudadanía (para mayores de 18 años), cédula de extranjería, pasaporte, contraseña o comprobante de documento en trámite, licencia de conducción.
- Está prohibido el uso de celulares o dispositivos electrónicos dentro del aula donde se desarrollarán las Pruebas Saber.
- Escuche atentamente las recomendaciones del instructor.
- Descargue con anticipación la citación y ubique previamente el sitio del examen, evite contratiempos.
¿Qué documento deben llevar los ciudadanos venezolanos?
En caso de que no cuenten con su cédula de extranjería o su pasaporte, pueden presentar el examen Saber Pro con el Permiso por Protección Temporal (PPT) o con el certificado de documento en trámite.
Si son estudiantes venezolanos inscritos con NES, tendrán que presentar un documento con foto, puede ser el carnet del colegio, DNI u otro dado por autoridades colombianas.
Útiles que se deben llevar para presentar las Pruebas Saber Pro 2026 y TyT
- Lápiz de mina número 2
- Borrador de nata
- Tajalápiz
¿Cuándo se conocen los resultados de las Pruebas Saber Pro y TyT 2026?
Según el calendario difundido por el ICFES, la publicación de los resultados de las Pruebas Saber Pro y TyT serán el viernes 15 de mayo de 2026.
De otro lado, los resultados de validantes y Presaber será el viernes 22 de mayo.
De esta manera, los estudiantes tendrán la posibilidad de hacer solicitudes y reclamaciones hasta dos meses después de la publicación de los resultados.
¿Qué evalúan en las Pruebas Saber Pro 2026?
- Razonamiento cuantitativo.
- Comunicación escrita.
- Lectura crítica.
- Competencias ciudadanas.
- Inglés.
- En algunos casos se incluye una prueba específica.
