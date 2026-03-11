Pruebas Saber Pro 2026 y TyT: recomendaciones de ICFES y LINK para conocer lugar del examen

Logo del ICFES y estudiante en prueba. Fotos: X @ICFEScol / Getty Images

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) lanzó una serie de recomendaciones para todos los estudiantes que vayan a presentar las Pruebas Saber Pro y TyT 2026 este domingo 15 de marzo.

Lea aquí: ¿Tiene multas de tránsito? Enlace para consultar con su cédula en SIMIT 2026 desde su celular

Este examen es un requisito obligatorio para graduarse y es vital para conocer la calidad de la educación en el país.

Link y paso a paso para consultar el lugar del examen

Ingrese a este LINK del ICFES → https://citacion.icfes.edu.co/citacion-web/pages/citacion/reportes/consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button Se le desplegará un formulario que debe diligenciar: le pedirán tipo y número de documento, tipo de prueba y número de registro. Tras esto, haga clic en ‘Buscar’. Allí le aparecerán todos los datos de la institución en donde debe presentarse el 15 de marzo.

Recomendaciones del ICFES para presentar el examen

Llevar el documento de identidad : puede ser tarjeta de identidad (si es menor de edad), cédula de ciudadanía (para mayores de 18 años), cédula de extranjería, pasaporte, contraseña o comprobante de documento en trámite, licencia de conducción.

: puede ser tarjeta de identidad (si es menor de edad), cédula de ciudadanía (para mayores de 18 años), cédula de extranjería, pasaporte, contraseña o comprobante de documento en trámite, licencia de conducción. Está prohibido el uso de celulares o dispositivos electrónicos dentro del aula donde se desarrollarán las Pruebas Saber.

o dispositivos electrónicos dentro del aula donde se desarrollarán las Pruebas Saber. Escuche atentamente las recomendaciones del instructor.

Descargue con anticipación la citación y ubique previamente el sitio del examen, evite contratiempos.

Lea aquí: 78 mil profesionales se graduaron sin presentar prueba Saber Pro entre 2019 y 2024: MinEducación

¿Qué documento deben llevar los ciudadanos venezolanos?

En caso de que no cuenten con su cédula de extranjería o su pasaporte, pueden presentar el examen Saber Pro con el Permiso por Protección Temporal (PPT) o con el certificado de documento en trámite.

Si son estudiantes venezolanos inscritos con NES, tendrán que presentar un documento con foto, puede ser el carnet del colegio, DNI u otro dado por autoridades colombianas.

Le puede interesar: Más de 500 vacantes del SENA en Barranquilla: así puede postular su hoja de vida paso a paso

Útiles que se deben llevar para presentar las Pruebas Saber Pro 2026 y TyT

Lápiz de mina número 2

Borrador de nata

Tajalápiz

¿Cuándo se conocen los resultados de las Pruebas Saber Pro y TyT 2026?

Según el calendario difundido por el ICFES, la publicación de los resultados de las Pruebas Saber Pro y TyT serán el viernes 15 de mayo de 2026.

Puede leer: Se aproxima pago de intereses de cesantías para maestros en marzo: detalles clave que debe saber

De otro lado, los resultados de validantes y Presaber será el viernes 22 de mayo.

De esta manera, los estudiantes tendrán la posibilidad de hacer solicitudes y reclamaciones hasta dos meses después de la publicación de los resultados.

Calendario de las Pruebas Saber. Foto: ICFES Ampliar Calendario de las Pruebas Saber. Foto: ICFES Cerrar

¿Qué evalúan en las Pruebas Saber Pro 2026?

Razonamiento cuantitativo.

Comunicación escrita.

Lectura crítica.

Competencias ciudadanas.

Inglés.

En algunos casos se incluye una prueba específica.

También puede ver: Se anuncian convocatorias para la FILBo 2026: Conozca cómo participar hasta el 16 de marzo

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: