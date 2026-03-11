Se aproxima pago de intereses de cesantías para maestros en marzo: detalles clave que debe saber

El magistario afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se prepara para recibir un significativo beneficio anual: el pago de los intereses de las cesantías docentes correspondientes al año 2026. Este ingreso representa un alivio para miles de maestros en el primer trimestre del año y se proyecta para finales de marzo, con la posibilidad de giros adicionales en mayo, agosto o diciembre en caso de ajustes administrativos.

Detalles clave del pago de cesantías 2026

De acuerdo con la FOMAG, la tasa certificada para este año es de 9,20 % sobre el saldo causado en 2025, con corte al 31 de diciembre.

Este porcentaje se aplica sobre el saldo acumulado al 31 de diciembre de 2025, que se compone de la sumatoria de los reportes remitidos anualmente por las Entidades Territoriales y se disminuye por los valores ya pagados como cesantías. La base legal para estos intereses se encuentra en el literal b del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, reglamentado por el Acuerdo 39 de 1998 expedido por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

El desembolso de estos intereses depende directamente del reporte correcto de cada Secretaría de Educación y de que los datos bancarios del docente estén actualizados. Por ello, es crucial verificar la información a tiempo para evitar posibles retrasos con el pago.

¿Quiénes tienen derecho a este beneficio?

Los docentes afiliados al FOMAG que tienen derecho a este beneficio son aquellos que fueron afiliados con régimen de cesantías anual. Pueden estar activos o retirados, siempre y cuando no hayan realizado el retiro definitivo de las cesantías para el año reportado. Es importante destacar que el FOMAG es competente para el pago de intereses a partir de la fecha de afiliación de los educadores al Fondo.

Los intereses de cesantías correspondientes a años anteriores a la afiliación del FOMAG son responsabilidad de la entidad a la cual se realizaron los aportes en ese periodo.

Proceso de liquidación y pago

El pago de intereses en la primera nómina, proyectada para finales de marzo de cada año, se realiza mediante abono directo a la cuenta bancaria del beneficiario, la cual es reportada a la Secretaría de Educación a la que está adscrito. En caso de no registrar una cuenta de nómina, el pago se programa por ventanilla, a través del Banco Agrario o BBVA. Si una cuenta es rechazada por la entidad bancaria, el pago se reprograma automáticamente por ventanilla en tiempos prudenciales.

Si un pago programado por ventanilla no es retirado por el docente dentro de los 30 días siguientes a la consignación, deberá solicitar a la Fiduprevisora la reprogramación del pago.

Para los docentes que presenten novedades y estas sean aclaradas por la Secretaría de Educación, los pagos se programan por ventanilla en tres nóminas posteriores: mayo, agosto y diciembre, según la información reportada por cada secretaría de educación.

Por último, conviene aclarar que el único beneficiario directo del pago es el educador. Sin embargo, en caso del fallecimiento del titular del derecho, los intereses o cobrados se pagarán a los beneficiarios reconocidos en la cesantía definitiva.