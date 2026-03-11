Se anuncian convocatorias para la FILBo 2026: Conozca cómo participar hasta el 16 de marzo

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) es uno de los eventos culturales más importantes tanto de Colombia como de Latinoamérica, en donde se reúnen escritores, editoriales y libreros para compartir sus proyectos a los lectores e interesados en hacer parte de este círculo artístico.

Teniendo esto en cuenta, la Cámara Colombiana del Libro, Corferias y varios sectores administrativos tanto de Bogotá como regiones metropolitanas se han reunido para hacer convocatorias para que comerciantes y emprendedores que estén relacionados con el área editorial puedan hacer parte de este evento.

Concretamente, la Secretaría de Educación de Cundinamarca abrió la convocatoria 'Cundinamarca se escribe desde el aula’, una iniciativa que permitirá a docentes del departamento presentar sus publicaciones en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

También hay una invitación para el Estand de cómic y narrativa gráfica FILBo 2026, donde podrá exhibir, circular y comercializar publicaciones editoriales durante la Feria.

Conozca aquí, en Caracol Radio, los detalles de estas dos convocatorias y los requisitos para inscribirse.

¿Quiénes pueden participar en el Estand de cómic y narrativa gráfica FILBo 2026?

Esta primera convocatoria busca la selección de doce iniciativas para presentar propuestas editoriales asociadas (naturalmente) a cómic y narrativas gráficas. Estas pueden abarcar:

Libros

Revistas

Publicaciones Comunitarias

Webtoons

Fanzines

Grapas

La invitación da prioridad a creadores, ilustradores y proyectos editoriales independientes que no cuenten ya con un espacio de exposición en la FILBo 2026. Pueden participar tanto personas naturales como agrupaciones o personas jurídicas.

Una vez seleccionados, los ganadores serán divididos en dos turnos durante la FILBo de esta manera:

Primer turno: del 21 al 27 de abril de 2026, con seis cupos disponibles.

Segundo turno: del 28 de abril al 4 de mayo de 2026, con seis cupos disponibles.

Cabe aclarar que en el estand solo podrán comercializarse publicaciones editoriales relacionadas con el campo del cómic y narrativas gráficas. No estará permitida la venta de ropa, accesorios, artículos de merchandising ni otros productos que no pertenezcan al ámbito editorial.

¿Cómo postularse al Estand de cómic y narrativa gráfica de la FILBo 2026?

Para inscribirse a esta convocatoria debe ingresar a la página de Invitaciones Culturales de Cultured Bogotá, a la que puede acceder haciendo clic aquí.

Entre la información para inscribirse, se encuentra:

Nombre de la persona natural, agrupación o persona jurídica que se inscribe

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Localidad o municipio de Bogotá región en el que vive

Redes sociales: Instagram - Facebook – X - Tik Tok, entre otros

Documentos de la propuesta: Logotipos, documentos de representación legal, certificado de existencia y otros formatos.

Tenga en cuenta que el 16 de marzo se dará el cierre a las convocatorias y entre finales de marzo (20) e inicios de abril (8) se darán a conocer tanto los habilitados para continuar como los finalmente seleccionados.

Segunda convocatoria de la FILBo 2026: Cundinamarca se escribe desde el aula ¿Quiénes participan?

Esta segunda convocatoria está dirigida a docentes, orientadores y directivos vinculados a instituciones educativas oficiales del departamento de Cundinamarca, quienes podrán presentar en la FILBo proyectos pedagógicos como libros o investigaciones.

Tenga en cuenta que la temática es sobre experiencias educativas desarrolladas en las aulas y en las comunidades del departamento, que se resumen en:

Escuela y territorio

Convivencia y bienestar

Investigación y liderazgo docente

Innovación en el aula

Creación y expresión pedagógica

Habrá un total de 80 seleccionados. Las obras podrán ser de autoría individual o colectiva y también podrán incluir proyectos desarrollados con la participación de estudiantes, familias o comunidades educativas.

Las obras seleccionadas podrán exhibirse en formato digital, a través de repositorios virtuales o códigos QR, o en formato físico. En este último caso, los autores podrán aportar ejemplares impresos para su exposición y eventual comercialización durante el evento.

Los ganadores harán parte del stand institucional de Cundinamarca durante los 14 días de la feria.

¿Cómo se puede participar en la convocatoria de la FILBo 2026: Cundinamarca se escribe desde el aula?

La postulación deberá ser realizada por un docente o directivo institucional responsable, quien certificará contar con las autorizaciones correspondientes cuando participen menores de edad.

Una vez definido quién es el responsable, los interesados deberán presentar:

La obra en formato PDF

Un resumen descriptivo de la publicación

Certificado de vinculación vigente del autor o responsable

Declaración de autorización para la exhibición y difusión institucional

Los docentes interesados podrán diligenciar el formulario haciendo clic aquí.