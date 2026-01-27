ICFES abre preinscripción para las pruebas Saber Pro y TyT 2026

EDUCACIÓN

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) tiene abierto el proceso de preinscripción para las pruebas Saber Pro, Saber TyT y sus versiones en el exterior, correspondientes al primer semestre del 2026.

Este trámite debe ser realizado por las Instituciones de Educación Superior (IES), por medio de los datos de cada estudiante y es indispensable para que los mismos puedan presentar el examen.

¿Quiénes pueden presentar la prueba Saber Pro?

Las pruebas están dirigidas a quienes se encuentran en la etapa final de sus estudios universitarios, técnicos o tecnológicos.

El único requisito para presentarlo, según la entidad, es que los estudiantes ya hayan cursado al menos el 75 % de los créditos de su programa académico.

El examen, creado para evaluar las competencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada estudiante, se hará de manera presencial, bajo la modalidad de papel y lápiz el 26 de abril que, según los datos de los estudiantes, se realizará la asignación geográfica de la prueba.

Calendario de fechas importantes

El registro y el recaudo ordinario estarían disponibles hasta el 6 de febrero. Para quienes no alcancen a completar el proceso en ese plazo, habrá un periodo extraordinario entre el 9 y el 20 de febrero.

Las citaciones se conocerán el 10 de abril y los certificados de asistencia, junto con los resultados individuales, podrán descargarse desde el 18 de mayo. Los resultados finales se publicarán a partir del 14 de agosto.

En cuanto a la evaluación, los exámenes medirán competencias genéricas como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Adicionalmente, algunos programas académicos deberán presentar una prueba específica, que es obligatoria según el área de formación.

¿Cuál es el propósito de la prueba?

Además de ser un requisito de grado obligatorio, los resultados de los exámenes sirven para la toma de decisiones en política pública, ya que muestran cómo se están formando los futuros profesionales y técnicos frente a las competencias que exige el mercado laboral.

Para las instituciones, la información sirve como base para identificar fortalezas y ajustar procesos académicos.