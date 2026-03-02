78 mil profesionales se graduaron sin presentar prueba Saber Pro entre 2019 y 2024: MinEducación

EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación Nacional reveló que al parecer 78.756 profesionales de 269 Universidades del país no habrían presentado la prueba Saber Pro, un requisito obligatorio de grado.

El análisis se hizo entre 2019-2024 en dónde se revisaron más de dos millones de registros de graduados de pregrado y cuatro millones de registros de pruebas Saber Pro y Saber TyT.

“Hay, digamos, evidencia de estudiantes que quizás hayan falsificado el certificado y hayan engañado a la institución. Puede ser que hayan errores de registros en las bases de datos, puede ser que hayan errores de registros en el SNIS”, dijo el ministro Daniel Rojas.

Resultados del MinEducación

El ministro Rojas aseguró que se identificaron 78.756 graduados (3,27%) sin registro de presentación del examen y 5.239 con presentación posterior a la fecha de grado.

En concreto, 269 Instituciones de Educación Superior que representan el 97,4%, registran al menos un caso de graduados sin evidencia de presentación de la prueba de Estado.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, señaló que pueden existir diversos factores que expliquen estas inconsistencias, entre ellos, fallas en los reportes de información de las Instituciones en el SNIES, problemas de calidad en la base de datos del ICFES y errores en el cargue o actualización de datos.

“Algo puede estar fallando en la cadena de información y debemos entrar a evaluarlo con rigor técnico para subsanar este tipo de situaciones”, indicó el ministro Rojas.

En ese sentido, se instalaron unas mesas de trabajo con las 269 instituciones para revisar la calidad del reporte. Allí se espera que se haga una depuración técnica de inconsistencias para identificar causas y soluciones de esta problemática.