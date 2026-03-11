Más de 500 vacantes del SENA en Barranquilla: así puede postular su hoja de vida paso a paso

En portada: Logos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Servicio Público de empleo. Imagen principal: Ilustración de una persona aplicando para un empleo (Crédito: Getty Images).

La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva convocatoria con cientos de vacantes disponibles en Barranquilla y otras ciudades del Atlántico. Los interesados pueden postular su hoja de vida de manera gratuita a través de la plataforma virtual de la Agencia Pública de Empleo, que conecta a las empresas que buscan talento con personas que están en búsqueda de trabajo.

Según la información oficial, cualquier ciudadano puede acceder al servicio sin ningún tipo de discriminación y registrar su hoja de vida para participar en procesos de selección.

La plataforma funciona las 24 horas y permite que las empresas comparen los perfiles de los candidatos con los requisitos establecidos en cada vacante.

Paso a paso para inscribirse a las vacantes del SENA

1. Ingrese a la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del SENA: ape.sena.edu.co.

2. Cree una cuenta con sus datos personales o inicie sesión si ya está registrado.

3. Diligencie o actualice su hoja de vida completa, incluyendo estudios, experiencia laboral y habilidades.

4. Busque las vacantes disponibles según su perfil, ciudad o área de trabajo.

5. Seleccione la oferta de interés y haga clic en postularse.

6. Espere el contacto de la empresa o del proceso de selección si su perfil coincide con los requisitos.

Vacantes con mayor número de puestos disponibles

De acuerdo con el listado de oportunidades laborales, entre los cargos con más vacantes se encuentran:

• Operario de selección postcosecha: 100 vacantes

• Asesor comercial: 86 vacantes

• Asistente bilingüe: 64 vacantes

• Operador de montacargas: 54 vacantes

• Asesor de call center: 52 vacantes

• Auxiliar de aseo: 50 vacantes

• Agente de contact center: 47 vacantes

• Asesor de contact center: 30 vacantes

• Operador de máquina lavadora de frutas: 30 vacantes

• Asesor de ventas: 26 vacantes

La Agencia Pública de Empleo del SENA lleva más de tres décadas facilitando la intermediación laboral en Colombia y forma parte de la red del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, ofreciendo orientación ocupacional y procesos de selección para miles de personas cada año.