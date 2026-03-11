Eljach afirmó que no hubo fraude electoral y criticó los anuncios catastróficos difundidos en redes

El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que las advertencias sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones legislativas no se materializaron y que, hasta el momento, no existe evidencia que respalde esas denuncias.

Según el jefe del Ministerio Público, la jornada electoral se desarrolló con normalidad y con una amplia participación ciudadana en defensa de la democracia y de las instituciones del país.

“El domingo la realidad habló sola. No hubo ni un solo grito. Colombia salió de fiesta a celebrar su democracia, a defender sus instituciones y a elegir a sus congresistas”, afirmó el procurador.

Eljach también cuestionó las advertencias que circularon antes de las elecciones sobre posibles irregularidades en el proceso electoral.

“Los anuncios catastróficos y apocalípticos de que iba a haber fraude no se han concretado en nada. No hay evidencia alguna. Todo lo que circula es en redes de manera irresponsable”, señaló.

El procurador agregó que, cuando se solicita información concreta o pruebas sobre estas denuncias, no se presentan elementos verificables. “Cuando uno pide información concreta o pruebas responden que ‘es una opinión’, y contra las opiniones no podemos hacer nada”, sostuvo.

El jefe del organismo de control también indicó que, tras la jornada electoral, se realizará una revisión institucional del proceso para identificar aciertos y aspectos por mejorar.

“Vamos a hacer una racionalización para mirar qué hicimos bien, qué tanto hicimos equivocado y corregir. Pero la paz electoral ya llegó y se va a quedar”, aseguró.

De otro lado Eljach planteó la necesidad de avanzar en discusiones sobre la organización territorial del país, proponiendo analizar la posibilidad de fortalecer un modelo de Estado regional que reivindique el papel de los municipios, las provincias y las regiones para una distribución más eficiente de recursos y responsabilidades en Colombia.