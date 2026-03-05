Arte en Bogotá: Así puede aplicar a las cinco convocatorias de la alcaldía en marzo y abril 2026

De fondo: Fragmento de una escena teatral. Logos añadidos: Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y Alcaldía de Bogotá: (Crédito: FUGA / Alcaldía de Bogotá)

En el mundo del arte, es esencial brindar apoyo y visibilidad a los artistas emergentes, permitiéndoles mostrar su talento y encontrar oportunidades para crecer.

Teniendo esto en cuenta, la Alcaldía Mayor de Bogotá ya puso en marcha el Programa Distrital de Estímulos (PDE) 2026, una de las apuesta local para fortalecer, visibilizar y proyectar el ecosistema cultural, artístico y creativo de la capital.

Estas convocatorias son llevadas por La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), que presenta su oferta en la Línea de Artes Vivas y Musicales, con cinco convocatorias activas que dialogan con enfoques de género, formación, circulación, públicos específicos y trabajo territorial en el centro de la capital.

Estas son las cinco convocatorias artísticas abiertas en Bogotá durante marzo 2026

Convocatoria de género: Premio Peña de Mujeres

Esta convocatoria está enfocada en temas de género y busca propuestas artísticas que interpelen al público y activen nuevas miradas sobre la construcción cultural de la mujer y su diversidad.

Habrá un total de 7 estímulos por un valor de $ 5.000.000 cada uno y tendrá cierre el 16 de abril de 2026. Se recibirán propuestas en:

Música

Danza

Teatro

Narración oral

Performance

Circo

Las obras deben tener una duración mínima de cuarenta y cinco minutos y máxima de noventa minutos, que visibilicen lo femenino como dispositivo creativo y creador.

Las propuestas ganadoras harán parte de la programación de El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) u otros espacios definidos por la entidad, garantizando las condiciones técnicas necesarias para su circulación.

Convocatoria para obras ya presentadas: Premio Circulación en Artes Vivas y Musicales

Esta convocatoria busca integrar obras ya creadas a la programación artística y cultural de la FUGA, con incentivos adicionales para artistas con discapacidad y propuestas que promuevan el acceso y la diversidad de públicos en la oferta cultural de la ciudad.

Habrá un total de 15 estímulos de $ 5.000.000 cada uno, y la convocatoria estará abierta hasta el 7 de abril de 2026. Pueden participar propuestas de:

Artes vivas

Arte dramático

Circo

Música

Danza

Narración oral.

Eso sí, las obras deben tener una duración entre 45 y 90 minutos que acrediten al menos cuatro presentaciones previas realizadas entre 2020 y 2025.

Nota*: En el caso de la categoría de música, se exige la certificación de mínimo cuatro conciertos, presenciales o virtuales, realizados en ese mismo periodo, independientemente del repertorio presentado.

Convocatoria para públicos escolares y de jardín: Beca Vamos a la Escena

Esta convocatoria está orientada a la circulación de creaciones escénicas y musicales dirigidas a público en edad escolar, desde jardín infantil hasta grado once. con el propósito de generar un acercamiento temprano, sensible y significativo a las artes vivas.

Se entregarán seis estímulos por un valor de $7.500.000 cada uno y cierra el 21 de abril de 2026. Cada propuesta seleccionada deberá realizar una presentación y una actividad pedagógica concebida como un espacio de diálogo, interacción y mediación cultural con los estudiantes.

Respecto a los públicos, La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) asumirá la gestión de estos, garantizando las condiciones adecuadas para cada función.

Convocatoria para artistas jóvenes: Formación artística para nuevas generaciones de creadores

Las Pasantías Artísticas FUGA están convocando a artistas jóvenes entre 18 y 28 años para empezar procesos de formación con maestros, tutores u organizaciones de reconocida trayectoria.

Los interesados en cualificar, actualizar o profundizar sus conocimientos tendrán formación en:

Teatro

Performance

Danza

Circo

Música

Habrá cinco estímulos por $ 7.000.000 cada uno, con cierre a 28 de abril de 2026. La formación podrá realizarse de manera presencial o virtual cuando el tutor tenga domicilio en Bogotá, o exclusivamente virtual si se desarrolla con una entidad fuera de la ciudad.

Trabajo Comunitario: Creación colectiva y tejido social en el centro de Bogotá

La Beca Creación de Territorios Vivos busca población residente o flotante no artista de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria.

Las propuestas deberán trabajar con grupos sociales, étnicos o etarios diversos, como niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, población LGBTIQ o víctimas del conflicto, entre otros.

Los 4 seleccionados tendrán estímulos por $ 22.000.000 cada uno y estará abierta hasta el 4 de mayo de 2026. Esta convocatoria promueve la creación de montajes escénicos en:

Teatro

Danza

Música

Circo

Los proyectos ganadores realizarán dos presentaciones del resultado final, una en el territorio y otra en El Muelle de la FUGA, y una socialización del proceso, ampliando su impacto comunitario y cultural.

