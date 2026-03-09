Bogotá anuncia 2.221 vacantes de empleo hasta el 14 de marzo: ¿cómo aplicar? Le explicamos

Imagen de referencia, foto Gettyimages y logo de la Alcaldía de Bogotá.

La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) de Bogotá abrieron 2.221 vacantes laborales con postulación virtual hasta el sábado 14 de marzo de 2026.

Esta convocatoria contempla diferentes niveles de formación y experiencia, incluyendo algunas especializaciones, con salarios que pueden llegar hasta 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta oferta laboral, según la estrategia del distrito ‘Talento Capital’, tiene como finalidad dar la oportunidad a bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas de conseguir empleo, esto con la ayuda de empresas vinculadas a la iniciativa.

¿Qué tipo de vacantes están disponibles en la convocatoria de empleo en Bogotá?

Estas son las vacantes publicadas por la Alcaldía de Bogotá en su nueva convocatoria de empleo, que tiene plazo de inscripción hasta el 14 de marzo de 2026.

Auxiliares contables

Jefe de recursos humanos.

Director de construcciones.

Maestro de obra.

Inventarista.

Consultor inmobiliario.

Consultor inmobiliario de comercio.

Auxiliar contable.

Analista senior de cartera.

Analista senior de contabilidad.

Analista senior de nómina.

Coordinador de cartera.

Coordinador de impuestos.

Especialista de contabilidad.

Especialista en cuentas por pagar.

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Especialista en arquitectura de red móvil.

Técnico de café.

Asesor comercial.

Médico especialista pediatría.

Auxiliar de laboratorio.

Analista químico farmacéutico.

Jefe de sede coordinador nodo.

Instrumentador quirúrgico.

Enfermero profesional.

Enfermero auditor.

Auxiliar administrativo cartera.

Auxiliar de cocina y servicio.

Auxiliar de servicios generales hospitalarios o hoteles.

Auxiliar de dietas.

Docente de música.

Docente de artes.

Psicopedagogos o licenciados de educación especial.

Auxiliar de tienda.

Ingeniero químico de ventas.

Ingeniero de ventas y soporte técnico.

Auxiliar de sistemas.

Analista administrativo.

Asesor inmobiliario.

Líder de servicios psicología organizacional.

Ejecutivo comercial.

Coordinador de exportaciones.

Asistente ejecutivo.

Coordinador de importaciones.

Ingeniero de desarrollos.

Ingeniero de infraestructura.

Analista de proceso.

Asistente de inventarios.

Auxiliar de mezcla y molino.

Auxiliar de calidad.

Montacarguista.

Tornero fresador.

Auxiliar técnico soplado e inyección.

Asistente de calidad e innovación.

Auxiliar de puertas automotriz.

¿Cómo postularse a la oferta laboral que ofrece Bogotá?

Si está interesado en postularse a esta nueva oferta laboral que ofrece el distrito, aquí le dejamos el paso a paso:

Ingrese al portal web oficial de la Secretaría de Empleo de Bogotá: https://www.serviciodeempleo.gov.co.

de la Secretaría de Empleo de Bogotá: https://www.serviciodeempleo.gov.co. Acceda al apartado de ‘ Registrarme y crear hoja de vida ’.

’. Complete los espacios con la información que se le indique.

que se le indique. Postúlese a las ofertas que se ajusten a su perfil.

La entidad menciona que todos los interesados que deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, teniendo un horario de atención de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Donde las personas podrán recibir acompañamiento para el registro de la hoja de vida en la plataforma de empleo ya mencionada, a su vez que obtendrán orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

