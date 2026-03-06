¡Pilas! Delincuentes están usando falsos pagos por Bre-B para robar claves bancarias

La Secretaría de Seguridad de Bogotá hizo una alerta sobre una modalidad de estafa digital que ha tomado fuerza durante las últimas semanas. Por medio de mensajes de texto, delincuentes suplantan el sistema de pagos inmediatos Bre-B para engañar a miles de ciudadanos y robar información bancaria.

Bajo esta modalidad, los delincuentes envían mensajes informando sobre un supuesto pago o transferencia recibida por Bre-B e incluyen un enlace para “confirmar” el abono. Cuando la persona da clic, la persona es redireccionada a un sitio web donde se le solicita información como: claves bancarias, códigos de verificación u otros datos sensibles.

El mensaje de texto, asegura que la persona debe aceptar la transferencia antes de 24 horas, de lo contrario, la transferencia no llegará. Sin embargo, esta información no es cierta, ya que para recibir dinero a través de Bre-B no se requiere confirmar enlaces ni entregar contraseñas.

“Los delincuentes aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a los ciudadanos. Ningún sistema de pago legítimo le va a pedir que confirme una transferencia a través de enlaces enviados por SMS. La recomendación es clara: no haga clic, no entregue información personal y verifique siempre desde la aplicación oficial de su banco”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Recomendaciones para evitar caer en esta estafa

Algunas recomendaciones que hace la Secretaría de Seguridad de Bogotá para no caer en estas estafas son:

No abrir enlaces sospechosos: Para recibir dinero por Bre-B no es necesario hacer clic en ningún enlace. El abono se realiza automáticamente o se verifica desde la aplicación oficial del banco. Desconfiar de los mensajes con urgencia: Si el mensaje dice que debe “aceptar” el dinero en menos de 24 horas o perderá la transferencia, es una señal clara de fraude. Revisar siempre desde la aplicación bancaria: Si la persona está esperando un pago o transferencia, verificar directamente en la app del banco o billetera digital. Nunca ingresar a enlaces enviados por SMS. Proteger claves y códigos: Ningún sistema de pago inmediato requiere que se entreguen contraseñas, códigos SMS o datos personales para recibir dinero. Bloquear y reportar el número: Al recibir un mensaje con un enlace sospechoso, marcar el número como spam, eliminar de inmediato y evitar interactuar con el contenido.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reitera el llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a este tipo de engaños digitales, no compartir información financiera y reportar cualquier intento de estafa a las autoridades.