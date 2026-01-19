Rumba hasta las 5:00 A.M. en Bogotá: ¿en qué zonas aplica? Listado completo

A través de la resolución conjunta 001 de 2025, mediante la cual se reglamenta el artículo 98 del decreto distrital 644 de 2025, la Alcaldía de Bogotá definió 19 Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido. En estos sitios, bares y discotecas ahora podrán operar con horario extendido hasta las 5:00 de la mañana.

Esta decisión se adoptó después de realizar un análisis técnico sobre criterios de riesgo definidos por varias autoridades del Distrito que trabajaron de la mano con los establecimientos: la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Alcaldías Locales y otras entidades.

Inicialmente, fueron contempladas 27 zonas comerciales que tenían potencial de vida y economía nocturna. De estas, 19 fueron escogidas como Zonas Focalizadas, según la Alcaldía, por tener “mejores indicadores de seguridad, movilidad, reducción ruido y convivencia”.

La habilitación de estas zonas fue el resultado de su cumplimiento de requisitos como control del ruido, seguridad, convivencia y otros factores.

También es preciso tener en cuenta las 19 zonas estarán sometidas a controles y acciones de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas. Por eso, según la Alcaldía, habrá mayor refuerzo institucional y policial.

“Hay una posibilidad y es que cada seis meses volvemos y evaluamos criterios, y tomamos la decisión si la zona sigue activa o si la desactivamos”, enfatizó el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero.

¿En qué zonas de Bogotá se permite la rumba hasta las 5:00 de la mañana? Lista completa

La resolución conjunta 001 de 2025 definió que los bares y discotecas de las 19 Zonas Focalizadas podrían operar entre 10:00 y 5:00 de la mañana del día siguiente. Esto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 293 de 2025.

Las 19 zonas de Bogotá en las que bares y discotecas podrán acceder al horario extendido de 5:00 de la madrugada, llamadas Zonas Focalizadas Expendio y Consumo Extendido por la resolución, son las siguientes:

Localidad de Usaquén - Calle 172A Localidad de Chapinero - Chapinero Central Localidad de Chapinero - Zona Rosa Localidad de Chapinero - Marly Localidad de Bosa - Bosa Centro Localidad de Kennedy - Cuadra Alegre Localidad de Fontibón - Centro Fontibón Localidad de Fontibón - Modelia Localidad de Engativá - Álamos Localidad de Engativá - Las Ferias zona 1 Localidad de Engativá - Las Ferias zona 2 Localidad de Engativá - Boyacá -Santa María Localidad de Suba - Lombardía Localidad de Suba - Los Pórticos Localidad de Suba - Subazar Localidad de Los Mártires - La Favorita Localidad de Los Mártires - San Andresito San José Localidad de Puente Aranda - Calle Octava Sur Localidad de Puente Aranda - El Galán

El secretario de Gobierno aclaró que, si bien resulta importante promocionar la economía nocturna en Bogotá, también se ha tenido en cuenta el respeto ¡a todas las personas que quieren descansar, dormir y, de alguna manera, están cansadas del ruido”.

“La base de esto es respetar la zona residencial y promover algunas zonas comerciales que cumplen con requisitos definidos”, expresó Quintero.

¿Qué establecimientos de Bogotá no pueden tener rumba hasta las 5:00 de la mañana?

El secretario Quintero también precisó que esta norma solamente aplica para bares y discotecas.

“No tiene que ver con tiendas de barrio, boliranas o ninguno de estos establecimientos de comercio, es principalmente para bares y discotecas”, indicó el funcionario.