Sistema hidráulico de la Gran Vía permitirá controlar inundaciones en el corredor universitario

Durante un nuevo recorrido de seguimiento por las obras de la Unidad Funcional 2 de la Gran Vía (carrera 51B), el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, inspeccionó los avances del deprimido de Le Champ, una de las estructuras clave del proyecto que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia.

El mandatario departamental explicó que esta infraestructura tendrá un papel determinante en el manejo de las aguas lluvias en el corredor universitario.

“Este punto manejará cerca de siete metros cúbicos de agua por segundo a través de la estructura hidráulica. Esto permitirá que la vía funcione sin restricciones incluso durante la temporada de lluvias”, señaló.

El sistema recogerá escorrentías provenientes de la Gran Vía y de sectores aledaños, para luego conducir el flujo hacia los canales de evacuación diseñados dentro del proyecto.

La obra registra un avance superior al 80%

De acuerdo con el reporte de seguimiento presentado por la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar), la obra registra actualmente un avance del 82,55 %, con una inversión total de $94.720 millones.

Los trabajos se concentran actualmente en el deprimido vial y en la construcción de los muros que soportarán la glorieta superior que conectará los diferentes flujos de tráfico.

Según explicó el secretario de Infraestructura, Azael Charris, uno de los últimos frentes pendientes corresponde al traslado de una red sanitaria operada por Triple A que atraviesa el sector.

“Una vez se realice el traslado de esta tubería podremos completar las estructuras del deprimido y avanzar hacia la fase final del proyecto”, indicó.

La intervención hace parte del proyecto de mejoramiento del corredor vial entre la Circunvalar y Puerto Colombia, específicamente en el tramo correspondiente al corredor universitario.

El proyecto contempla la construcción de 2,37 kilómetros de doble calzada, separador central, ciclorruta, senderos peatonales y un puente peatonal que también permitirá el tránsito de bicicletas hacia las instituciones educativas, zonas residenciales y nuevos desarrollos urbanísticos del sector.

Durante cada visita a la obra, el gobernador ha resaltado que, además de su impacto en la movilidad, el proyecto incorpora infraestructura tecnológica que fortalecerá la conectividad a internet del corredor universitario.

La obra ampliará la capacidad de telecomunicaciones mediante la instalación de 24 ductos para fibra óptica, lo que permitirá mejorar la cobertura digital para universidades, colegios y desarrollos urbanísticos del sector.

Finalmente, Verano reiteró que la obra permitirá reducir significativamente los tiempos de desplazamiento hacia el norte del área metropolitana y fortalecer el desarrollo del corredor educativo entre Barranquilla y Puerto Colombia.