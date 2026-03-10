¿Qué se disputan ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en Las Nieves?

Cabecillas de ‘Los Costeños’, Jorge Eliecer Díaz, alias ‘Castor’, y ‘Los Pepes’, Digno Palomino, podrían ser llevados a cárceles en Barranquilla. Foto: Suministrada.

La disputa entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ se ha intensificado en el barrio Las Nieves, suroriente de Barranquilla, donde desde el pasado 15 de febrero, durante el Carnaval, comenzó la racha de homicidios.

De acuerdo con investigadores, en esta zona de la ciudad las dos bandas criminales se están disputando las rentas ilegales como el microtráfico y las extorsiones. Eso ha quedado evidenciado en los crímenes.

Por ejemplo, el primero de ellos fue el pasado 15 de febrero, donde Michael Jordan Márquez, conocido como ‘Yoyo’, fue acribillado a bala mientras estaba en su establecimiento comercial.

Cinco días después, su tío, identificado como Alberto Rosillo Pestaña y presunto integrante de ‘Los Costeños’, también fue ultimado por sicarios.

El lunes 2 de marzo se registró el homicidio con arma de fuego de un supuesto miembro de de ‘Los Pepes’. La víctima fue identificada como ‎Kleider Jesús Rúa Vita, de 18 años, quien se encontraba en la terraza de su vivienda.

Más crímenes

Tres días después Manuel Cantillo Solano, de 44 años, también fue asesinado en una casa, ubicada en la calle 18 con carrera 20B.

Y el último caso fue el de Jhon Jairo Rúa Carranza, alias ‘Juan de Dios’, quien también fue asesinado. Este era padre de ‎Kleider Jesús Rúa Vita, presunto integrante de ‘Los Pepes’, y quien fue asesinado el pasado 2 de marzo.

Intentamos hablar con la Policía sobre estos hechos, pero hasta esta publicación no nos dieron respuesta.