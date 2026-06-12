Atlántico activa medidas preventivas tras confirmación del Fenómeno de El Niño en Colombia

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

Luego de que el Ministerio de Ambiente confirmara oficialmente el inicio del Fenómeno de El Niño en el país, las autoridades del Atlántico comenzaron a reforzar las acciones de monitoreo y prevención para evitar afectaciones en el suministro de agua potable y enfrentar los posibles impactos derivados de las altas temperaturas y la reducción de las lluvias.

De acuerdo con el IDEAM, el fenómeno climático se adelantó tres meses frente a las proyecciones iniciales y existe una alta probabilidad de que las condiciones asociadas se mantengan durante el trimestre noviembre-diciembre-enero.

Ante este panorama, la Gobernación del Atlántico mantiene un seguimiento permanente a los niveles del río Magdalena y a las bocatomas que abastecen de agua a varios municipios del departamento, con el fin de anticipar cualquier riesgo para la prestación del servicio.

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La secretaria de Agua Potable del Atlántico, Lady Ospina, aseguró que hasta el momento no se registran afectaciones en el suministro de agua. Sin embargo, explicó que ya existen protocolos definidos para actuar en caso de que el nivel del río alcance puntos críticos.

“Actualmente no tenemos afectaciones sobre la prestación del servicio ni sobre el suministro de agua en las bocatomas. Una vez lleguemos a los dos metros, debemos implementar acciones de mitigación diseñadas para garantizar la llegada de agua a los puntos de captación”, indicó la funcionaria.

Ospina agregó que semanalmente se realiza un monitoreo de los niveles de succión de cada una de las bocatomas para evaluar el comportamiento del río y tomar decisiones oportunas.

Entre las alternativas previstas en caso de una disminución significativa de los caudales se encuentra el abastecimiento mediante carrotanques en las zonas que puedan presentar dificultades para acceder al agua.

Las autoridades departamentales reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso racional del agua y mantenerse atenta a las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo durante el desarrollo del Fenómeno de El Niño.