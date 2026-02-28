Gobernador Verano también pide que Barranquilla pueda coadministrar el aeropuerto Cortissoz

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano se sumó a la solicitud del alcalde de Barranquilla, Alex Char, para que el Distrito pueda asumir la coadministración del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“Estamos listos para unirnos con Alex Char y sacar adelante el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Ya es hora de llevarlo a la altura de la gran transformación que viven el Atlántico y su capital”, manifestó Verano.

El viernes pasado, 27 de febrero, el alcalde Alex Char criticó la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz por parte de la Aerocivil y reiteró en su solicitud para que el Distrito administre la terminal aérea.

“El aeropuerto no se parece a Barranquilla. Todo el que entra a Barranquilla dice: esto no se parece a Barranquilla. Claro, lo administra el Gobierno Nacional, no lo hacen bien”, dijo Char.

¿Qué zonas quiere administrar el Distrito de Barranquilla?

Ana María Aljure, Gerente de Ciudad del Distrito, indicó que la solicitud de la Alcaldía es que la ciudad pueda operar el lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz, mientras que la Aerocivil pueda operar el resto.

“Nosotros desde la ciudad de Barranquilla estamos con disponibilidad para sacar adelante todas las obras del lado tierra”, indicó.