Barranquilla sería excluida de plan clave para abastecimiento de combustible, advierten portuarios

La Asociación de Puertos del Atlántico, Asoportuaria, advirtió sobre posibles afectaciones a la libre competencia y a la seguridad energética del país por cuenta de un proyecto de resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía para reglamentar el Plan de Continuidad de combustibles líquidos derivados del petróleo.

Según el gremio, la propuesta plantea restricciones al uso de infraestructura de almacenamiento privada que actualmente se encuentra plenamente operativa y que ha sido desarrollada con recursos particulares. Entre las instalaciones que quedarían excluidas se encuentra la infraestructura portuaria de Barranquilla, utilizada para el almacenamiento y distribución de combustibles.

Asoportuaria señaló que la iniciativa dejaría por fuera a la zona portuaria de la capital del Atlántico del Plan de Continuidad de combustibles, limitando además la posibilidad de conexión hacia el interior del país a través del río Magdalena, una vía considerada estratégica para la logística nacional.

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El gremio sostuvo que, de aprobarse la resolución en los términos planteados, podrían generarse impactos en la eficiencia logística del sector, incrementos en los costos de operación y riesgos para la seguridad energética del país. Asimismo, advirtió que la medida concentraría la cadena de importación de combustibles destinada al plan de contingencia en un solo actor, excluyendo a Barranquilla y a otros centros de almacenamiento considerados estratégicos.

Proyecto sin consulta previa

Otro de los cuestionamientos planteados por Asoportuaria tiene que ver con el proceso regulatorio. La organización aseguró que el proyecto habría sido presentado sin adelantar la consulta previa obligatoria ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), trámite que considera indispensable cuando una regulación puede tener efectos sobre la estructura del mercado y la competencia.

Frente a este panorama, el gremio solicitó al Ministerio de Minas y Energía revisar y corregir las disposiciones que considera restrictivas, con el fin de garantizar un proceso regulatorio transparente, técnico y ajustado a la normatividad vigente.