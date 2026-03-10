AUDIO: legalizan aprehensión de menor señalado de asesinar a las hermanas Hernández Noriega

Las hermanas asesinadas y la mamá de estas. Foto: Caracol Radio.

Un juez legalizó la aprehensión de alias ‘El Mono’, un menor de 17 años señalado por las autoridades como el presunto autor material del homicidio de las hermanas Hernández Noriega, de 17 y 14 años, cuyos cuerpos fueron hallados en una zona enmontada de Malambo, Atlántico.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según las investigaciones, la mayor de las jóvenes fue asesinada con impactos de bala, mientras que la menor fue degollada.

Las autoridades indicaron que el adolescente ya salió de la Clínica Altos de San Vicente, a donde había ingresado con lesiones tras accidentarse mientras participaba en piques ilegales en Puerto Colombia.

En ese momento se encontraba junto a Juan David Tabuada, conocido como alias ‘Tata’, quien también fue capturado dentro del proceso investigativo.

Audiencia contra alias “Tata”

Entre tanto, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Tabuada, alias ‘Tata’, su defensa sostuvo que la Fiscalía “no tendría elementos suficientes para relacionarlo con el caso”.

El abogado Juan José Roldán aseguró que su cliente no sería la persona conocida con ese alias y que el verdadero ‘Tata’ sería otro individuo que estaría prófugo de la justicia y que, según su versión, también participaba en los piques ilegales con los jóvenes involucrados.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Fiscalía, el teléfono celular desde el cual se enviaban mensajes extorsivos a la madre de las menores correspondería a una línea asociada a Juan David Tabuada, elemento que hace parte del material probatorio dentro de la investigación que adelantan las autoridades por este doble homicidio.

A su turno, Juan Carlos Gutiérrez, delegado de la Procuraduría, dijo que resulta necesaria la aplicación de una medida de aseguramiento contra Juan David Tabuada.

En esta audiencia se ha revelado un colaborador clave, el cual habría dado luces a las autoridades de cómo y quienes asesinaron a las menores.