La Policía capturó nuevamente a alias “Lucho Amor”: registra 10 anotaciones judiciales
Fue capturado junto a otra persona cuando se movilizaban en un vehículo en el norte de Barranquilla.
La Policía reportó de alias “Lucho Amor” junto a otra persona cuando se movilizaban en un vehículo en el norte de Barranquilla, tras presuntamente haber cometido un hurto. Entre los dos capturados registran 15 anotaciones judiciales.
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“Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos correspondientes y posteriormente ser entregados a sus legítimos propietarios”, indicó la Policía.
Asimismo, se indicó que los capturados deberán responder por los delitos de hurto agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
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“Entre los capturados se encuentra alias “Lucho Amor”, quien registra más de diez anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas”, manifestó la Policía.