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12 jun 2026 Actualizado 14:28

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La Policía capturó nuevamente a alias “Lucho Amor”: registra 10 anotaciones judiciales

Fue capturado junto a otra persona cuando se movilizaban en un vehículo en el norte de Barranquilla.

Uno de los capturados es alias “Lucho Amor”. Foto: Policía de Barranquilla.

Uno de los capturados es alias “Lucho Amor”. Foto: Policía de Barranquilla.

Uno de los capturados es alias “Lucho Amor”. Foto: Policía de Barranquilla.
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La Policía reportó de alias “Lucho Amor” junto a otra persona cuando se movilizaban en un vehículo en el norte de Barranquilla, tras presuntamente haber cometido un hurto. Entre los dos capturados registran 15 anotaciones judiciales.

“Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos correspondientes y posteriormente ser entregados a sus legítimos propietarios”, indicó la Policía.

Asimismo, se indicó que los capturados deberán responder por los delitos de hurto agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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“Entre los capturados se encuentra alias “Lucho Amor”, quien registra más de diez anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas”, manifestó la Policía.

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