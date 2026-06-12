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12 jun 2026 Actualizado 13:14

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Conductor de motocarro fue asesinado en Soledad: Policía investiga el caso

Según la Policía, el hecho se registró cuando el conductor dejaba una carrera en el barrio Villa Estadio.

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La Policía está investigando el crimen de un conductor de un motocarro en el barrio Villa Estadio, en el municipio de Soledad. El hombre fue identificado como Fredy Manuel Villa Vergas, de 36 años, quien recibió tres impactos de bala.

El hecho se registró cuando se detuvo para dejar una carrera, y dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta donde se encontraba y le dispararon sin mediar palabras.

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Según la Policía, el conductor de motocarro se dedicaba a este oficio y también a prestar dinero y que hace dos días habría sostenido una riña con una persona quien lo había amenazado.

Asimismo, se indicó que registraba una anotación judicial por el delito de uso de documento falso.

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