El Pacto Histórico pelea en escrutinios una tercera curul a la Cámara en el Atlántico

El Pacto Histórico busca en escrutinios quedarse con una tercera curul a la Cámara de Representantes por el Atlántico. Actualmente esta se encuentra en manos de César Barrera, del Partido Liberal.

Y es que los escrutinios en el Centro de Convenciones Puerta de Oro avanzan a ritmo lento, solo hasta la mañana de este martes 10 de marzo apenas van 682 escrutadas de 6.545, es decir, solo el 10.42 recontadas.

Ante la posibilidad de que el Pacto Histórico se quede con esa tercera curul, Juan Maza, veedor del partido político, y quien defiende a Yeiner Angulo, quien busca esa tercera curul, dijo que “la curul del partido se resolverá en una disputa jurídica en estas semanas que vienen porque la diferencia es muy poca, serían 6.000 votos es lo que diferencia la última curul al partido Liberal”.

El veedor señaló que confían en que la revisión de actas. “Estoy seguro de que los votos están ahí. La gente votó y eso se va a demostrar en los escrutinios”, aseguró.

Maza recordó que en elecciones anteriores el movimiento también recuperó curules durante el proceso de revisión posterior al preconteo.