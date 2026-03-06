Aprendices SENA: Abren convocatoria para auxilio de transporte 2026, ¿para quiénes aplica?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lanzó la primera convocatoria de apoyo de transporte del 2026, que busca brindar un apoyo de transporte público para 90 aprendices del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de Bogotá.

Este apoyo económico será otorgado a los aprendices de formación laboral y tecnológica de la modalidad presencial y a distancia; según la entidad, esto es posible gracias a la suscripción de contratos y convenios que adelanta el SENA con empresas que brindan el servicio de transporte público o intermunicipal de la región.

Esta convocatoria estará abierta desde el 04 de marzo al 18 de marzo de 2026 y los beneficiarios seleccionados serán publicados del 19 hasta el 24 de marzo.

Lea aquí: ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia 2026? Fechas clave

¿Cómo se recibirá el beneficio de transporte?

Este beneficio será recibido por medio de una transferencia a la tarjeta personalizada Tullave, mediante los representantes en alianza o convenio con Recaudo Bogotá S.A., quien es la operadora financiera de Transmilenio y el sistema integrado de transporte público de Bogotá, SITP, empresa que es la autorizada en la región.

La entidad resalta que por ningún motivo esta convocatoria entregará dinero en efectivo a los estudiantes.

Convocatoria SENA Ampliar Convocatoria SENA Cerrar

Le puede interesar: Ley seca, movilidad y más: restricciones en ciudades de Colombia para elecciones del 8 de marzo

¿Quiénes pueden participar?

Esta convocatoria está destina a aprendices de formación titulada de modalidad presencial y a distancia del centro nacional de hotelería, turismo y alimentos. Esto se hará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el recurso para la primera convocatoria permitirá la adjudicación de noventa (90) aprendices de modalidad presencial y a distancia

¿Cómo aplicar convocatoria para auxilio de transporte 2026 del SENA?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar para esta convocatoria ofrecida por el SENA.

Llenar el formulario de ‘Inscripción y Entrega de Documentos’ donde se le pedirán estos documentos:

Formato ‘ ficha socioeconómica ’ totalmente diligenciado. este es el link de descarga oficial: FormatodeRegistroSocioeconomico.pdf

’ totalmente diligenciado. este es el link de descarga oficial: FormatodeRegistroSocioeconomico.pdf Fotocopia de la Tarjeta personalizada ' TU LLAVE’ , con la información de la tarjeta visible.

, con la información de la tarjeta visible. Documento de identidad al 150%, legible .

. Todo aquel documento que soporte una condición especial, desplazado, víctima del conflicto armado,

del conflicto armado, certificado de discapacidad, comunidades NARP entre otro si lo tiene .

. En caso de vivir en un municipio diferente al del Centro de Formación, debe adjuntar recibo público no mayor a 30 días de expedido de esta manera corroboraremos el lugar de su residencia.

al del Centro de Formación, debe adjuntar recibo público de esta manera corroboraremos el lugar de su residencia. En caso de ser padre o madre cabeza de familia, entregar diligenciada la declaración juramentada asociada al registro socio económico y registro civil de los hijos.

asociada al registro socio económico y registro civil de los hijos. Si el aprendiz es menor de edad la postulación debe contar con la firma del representante legal o tutor, dicha autorización debe venir diligenciada en el formato ‘ficha socioeconómica’ ya mencionado.

También puede leer: ICETEX y la Universidad Europea lanzaron 25 becas para estudiar materias virtuales en España

¿Cuándo llegará el beneficio auxilio de transporte 2026 del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA?

Estas son las fechas y la cantidad de pasajes que recibirá cada alumno que sea seleccionado:

Abril - Días hábiles: 20 - Pasajes que se recargarán a cada aprendiz: 40 - Valor de la recarga mensual: $ 142.000

- 20 - 40 - $ 142.000 Mayo - Días hábiles: 19 - Pasajes que se recargarán a cada aprendiz: 38 - Valor de la recarga mensual: $ 134.900

- 19 - 38 - $ 134.900 Junio - Días hábiles: 19 - Pasajes que se recargarán a cada aprendiz: 38 - Valor de la recarga mensual: $ 134.900

Puede leer: Propiedad Horizontal en Colombia, ¿Es legal poner cámaras en la puerta de su apartamento?

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: