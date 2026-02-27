Gobierno y sectores de Barranquilla construyen hoja de ruta para la paz urbana: aquí los detalles

Alias 'Digno' y alias 'Castor' máximos cabecillas de las bandas criminales 'Pepes' y 'Costeños' que operan en Barranquilla

En la mañana de este viernes 27 de febrero habrá una reunión entre voceros del Gobierno nacional y varios sectores de la comunidad para establecer la hoja de ruta de la paz urbana de Barranquilla.

El objetivo es escuchar a todos los sectores de la ciudad para contemplar una hoja de ruta que permita avanzar en la paz urbana entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Marzo, mes clave para negociacones con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

En conversación con Caracol Radio, Camilo Pineda, delegado del Gobierno Nacional, indicó que marzo será un mes clave para el avance de estas negociaciones, por lo que la reunión de mañana será importante y clave porque permitirá escuchar de primera mano las opiniones de los diferentes sectores.

No ingresarán otras bandas a las negociaciones

Por otro lado, confirmó que el Gobierno Nacional no contempla que otras bandas criminales de Barranquilla puedan sumarse a estas negociaciones ya adelantadas con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

“Eso por el momento no lo tenemos contemplado en este momento, el que mucho abarca poco aprieta, entonces esperamos primero consolidar estas gestiones con estas estructuras y en la medida en que se vayan consolidando las cosas podemos articularnos con otros espacios de diálogo sociogurídico, con algunas estructuras que también se hacen parte del proceso de pago urbana aquí en el gobierno nacional, que nos está liderando desde la Consejería de Paz”, dijo.

En la reunión estará el padre Cirilo Swinne, facilitador del proceso de paz urbana en Barraquilla, y David Luquetta Cediel, director del Instituto para la Paz y la Democracia, entre otros.