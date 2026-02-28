Capturan a ‘Carlos Muletas’, señalado de dirigir brazo armado con 400 hombres de ‘Los Costeños’

La Policía capturó a alias ‘Carlos Muletas’, presunto cabecilla de ‘Los Costeños’ y señalado de dirigir un brazo armado de hasta 400 hombres de esta banda criminal.

La información fue confirmada por el Gobernador Eduardo Verano, quien indicó que este brazo armado está dedicados a la extorsión, sicariato y microtráfico y otros delitos que “tenían azotados” a municipios del área metropolitana de Barranquilla.

“En el Atlántico vamos de frente contra la criminalidad. No vamos a ceder ni un centímetro frente a estas organizaciones. Esperamos que la justicia actúe con firmeza, sin vicios ni dilaciones, y que estos delincuentes permanezcan tras las rejas”, indicó el Gobernador Verano.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del homicidio de Ener Claudina Núñez Radillo, ocurrido el 29 de agosto de 2024 en el barrio La Paz de Barranquilla, así como del homicidio en grado de tentativa contra Leonel Alonso Correa Ramos, el 2 de septiembre de 2024.

Recompensa por cabecillas de bandas criminales

El mandatario departamental indicó que esta captura luego de la recompensa económica que ofrecieron las autoridades el pasado viernes, 20 de febrero, por los cabecillas de las estructuras armadas que delinquen en el Atlántico.

Las autoridades ofrecen hasta $528 millones de recompensa como una estrategia para cerrar el cerco contra quienes están delinquiendo en el departamento.