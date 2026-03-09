Alarma en el Atlántico: 19 mujeres han sido asesinadas en menos de tres meses

Imagen de hombre atacando a una mujer / Foto de referencia. / Colprensa

La cifra de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico durante lo que va de 2026 mantiene encendidas las alertas de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. De acuerdo con colectivos de mujeres, ya son 19 las víctimas registradas, varias de ellas menores de edad, en hechos ocurridos principalmente en Barranquilla y su área metropolitana.

Ruth Pareja, vocera de colectivos y del Movimiento Amplio de Mujeres, expresó su preocupación por el aumento de los casos y pidió mayor celeridad de las autoridades para esclarecerlos.

“Llevamos 19 mujeres asesinadas, una tipificada como feminicidio y dos que están por establecer. Las autoridades pertinentes deben tener la celeridad para poder dar a tiempo estos dictámenes, porque de eso depende que haya una verdadera justicia”, afirmó.

La líder social señaló que los recientes hechos violentos han conmocionado a la opinión pública, especialmente tras el hallazgo de dos hermanas menores de edad asesinadas en Malambo, un caso que ha generado indignación a nivel nacional.

“Es preocupante lo que está pasando en las últimas semanas. Tenemos dos hermanas que han sido también asesinadas, unos hechos que han conmovido, creo que a nivel nacional”, indicó Pareja.

Jóvenes entre las víctimas

De acuerdo con los colectivos de mujeres, más del 25 % de las víctimas son menores de 20 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes frente a la violencia.

Pareja también hizo un llamado a las instituciones responsables de la prevención, como el ICBF, las secretarías de Educación, Salud y la Policía, para reforzar las estrategias en los territorios más vulnerables.

“Todo es un engranaje. Si no bajamos los programas a los territorios vulnerables y no hacemos un trabajo de prevención, seguiremos viendo cómo nuestros jóvenes quedan expuestos a distintos riesgos”, manifestó.

Preocupación por el ritmo de los casos

Las organizaciones sociales recuerdan que durante 2025 más de 50 mujeres fueron asesinadas en el Atlántico, incluyendo cerca de 10 feminicidios. Sin embargo, la preocupación radica en que en apenas tres meses de 2026 la cifra ya alcanza las 19 víctimas.

“El año pasado cerramos alrededor de esa cifra y hoy ya nos estamos acercando a 20 mujeres asesinadas, cuando apenas estamos en el tercer mes. Ojalá esta no sea la constante de que los casos sigan aumentando”, señaló Pareja.

Mujeres asesinadas en 2026 en el Atlántico

Según el registro de colectivos de mujeres, las víctimas en lo que va del año son:

Carmen Andrea Hernández Pérez, 23 años – Soledad. Gladys María Reyes Mendoza, 50 años – Barranquilla. Linda Mireya Ordoñez, 36 años – Barranquilla. Yuliet Paola Camacho López, 35 años – Malambo. Maryory Magdalena Jiménez Pérez, 42 años – Barranquilla. Yainis Contreras Acosta, 22 años – Barranquilla. Everledis (sin más datos confirmados) – barrio Los Rosales, Barranquilla. Betania María Méndez Machado, 24 años – Sabanagrande. Constanza Isabel Rivera Salas, 39 años – Ponedera. Leisis María Silvera Manotas, 39 años – Ponedera. Glenis Patricia Rodríguez Ariza, 18 años – Soledad. Gloria Esther Araujo Varela, 36 años – Soledad. Landry Jhoana Yépez Estrada, 26 años – Baranoa (presunto feminicidio). María de los Reyes Herrera Ospino, 61 años – Barranquilla (feminicidio, 1 de marzo). Mujer en condición de calle, sin mayor información – Barranquilla.

No se agregó la información de las cuatro mujeres restantes por ser menores de edad.

Exigen que la agenda de mujeres sea prioridad

Las organizaciones insistieron en que la violencia contra las mujeres debe ser atendida con mayor prioridad desde las políticas públicas y con inversión real en prevención.

“Hoy estamos exigiendo justicia, oportunidades y que esta agenda sea prioridad. Son muchos los casos que tienen una base estructural y no estamos haciendo lo que corresponde a nivel institucional”, concluyó Pareja.