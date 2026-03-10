Pacientes trasplantados denuncian estar en riesgo por no recibir medicamentos (créditos: GettyImages e imagen de archivo)

Las fallas con la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS siguen presentándose y Caracol Radio continúa recibiendo denuncias por parte de pacientes que, desesperados, hoy hacen un llamado buscando ser escuchados.

Dentro de la población afectada se encuentran los pacientes trasplantados, quienes luego de recibir su intervención, deben seguir con rigurosidad las recomendaciones de los especialistas para asegurar el éxito del procedimiento.

Una de las medicinas indispensables que deben ser consumidas para asegurar el funcionamiento correcto de los órganos trasplantados, y que el cuerpo no los rechace, son los inmunosupresores, mismos que durante meses, denuncian los pacientes, no han recibido durante meses.

Caso 1: Miriam Quintana González, 56 años, Medellín

“Duré 7 meses sin recibir los inmunosupresores […] estoy a la expectativa de lo que va a suceder en marzo con la entrega de los medicamentos. Me tocó comprarlos durante esos meses que no los recibí y adicional a eso, estoy a la espera de un suplemento renal que requiero en el marco de mi trasplante”.

Caso 2: Fabiola Lizeth López Mesa, 26 años, Córdoba

“Soy una paciente trasplantada riñón, páncreas. Recibí mi trasplante hace un año y dos meses. Para mí y para todos los pacientes trasplantados son muy importantes los inmunosupresores y hace tres meses no los recibo. La última vez fue en diciembre. Me acerco a la Nueva EPS y me dicen que nada”.

Caso 3: Amir Yesid Martínez, de 29 años, Rionegro

Amir se encuentra hospitalizado en el hospital San Vicente, en Rionegro Antioquia. Según reveló a 6AM W, fue internado tras presentar problemas por no consumir sus medicamentos.

Hace 1 mes y 18 días fue sometido a un trasplante de riñón que, al igual que las pacientes anteriormente mencionadas, se encuentra en riesgo ya que no pudo costearlos más por su cuenta.

“Me tocó comprar la caja de Micofenolato, que vale $620.000. Al principio estaba tomando Tacrolimus XL, ese me costó $1.200.000. Me lo cambiaron a los 10 días por un Tacrolimus convencional, ese vale $238.000 la caja y nada más me sirve para 5 días, así que tuve que comprar 5 para poder abastecerme con los medicamentos del riñón”, expresó.

Añadió que los médicos no le pueden dar de alta ya que, ante la negativa de sus medicinas, salir podría representar un riesgo “porque yo estoy inmunosuprimido, o sea que tengo las defensas en el suelo”, expresó.

