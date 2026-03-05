En Santander, más de 100 pacientes esperan un trasplante de órgano

En Santander, 105 personas están a la espera de un trasplante de órgano, una situación que refleja la necesidad de fortalecer la cultura de donación en el departamento y en el país.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes, 88 pacientes en el departamento necesitan un riñón, mientras que 12 esperan un hígado, cuatro un corazón y uno requiere un trasplante combinado de riñón e hígado.

Desde el Hospital Internacional de Colombia (HIC) recordaron que el riñón es el órgano más solicitado y que, en algunos casos, puede donarse en vida bajo condiciones médicas seguras, lo que puede reducir los tiempos de espera para muchos pacientes.

Le puede interesar: Hospital Universitario de Santander reporta sobreocupación en urgencias

“Decidir donar es permitir que otras personas tengan una segunda oportunidad y que muchas familias recuperen la esperanza”, señaló Olga Lucía Calderón López, coordinadora operativa de Trasplantes del HIC Instituto Cardiovascular.

En Colombia, todas las personas son donantes de órganos, a menos que hayan manifestado en vida su decisión de no serlo, según lo establece la Ley 1805 de 2016. Por eso, desde el hospital insisten en la importancia de hablar del tema en familia y dejar clara la decisión de donar.

Lea también: Gobernador de Santander pide investigación de caso de presunta corrupción electoral

En el país, más de 4.100 personas están en lista de espera para recibir un órgano, lo que muestra la necesidad de aumentar la donación para poder salvar más vidas.

Mientras tanto, en Santander decenas de pacientes continúan esperando una oportunidad para recibir el trasplante que necesitan.