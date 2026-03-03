“¿Por qué no hicieron la cirugía antes?”: Denuncian muerte de adulto por presunta negligencia de EPS // Caracol Radio

La denuncia la dio a conocer la familia de Gabriel París, un adulto mayor de 88 años afiliado a la EPS delagente, de Comfenalco Valle, que en el mes de noviembre fue diagnosticado con cálculos en la vesícula.

Según dieron a conocer a Caracol Radio sus hijas, durante los últimos tres meses estuvieron acudiendo a urgencias por los complejos dolores que sufría constantemente su padre.

El 1 de noviembre de 2025 habría recibido el diagnóstico oficial y el 3 fue dejado de alta porque, de acuerdo a lo que comentan sus familiares, los profesionales informaron que era un tema que podría tratarse de forma ambulatoria.

Aunque le habrían sido agendados unos exámenes, incluyendo un TAC el 1 de diciembre de 2025, Gabriel tuvo que ingresar nuevamente a urgencias el 11 de noviembre.

Lamentablemente la salud de Gabriel siguió empeorando. Sus familiares radicaron un derecho de petición exigiendo una resonancia magnética buscando conocer con certeza qué tenía Gabriel y así, entender por qué no accedían a operarlo.

Posterior a ello, durante su última hospitalización en la Clínica Nueva, en Cali, pasaron una tutela para que le fuera suministrada una camilla ya que, al igual que otros pacientes, estaba siendo atendido en el suelo.

Este fin de semana, París ya tenía una obstrucción en la vesícula por un cálculo biliar y finalmente, fue aprobada la cirugía. Sin embargo, según comentan sus hijas Mónica y Angélica París, su caso estaba tan avanzado que las probabilidades del deceso ya eran bastante altas: “Él llegó al punto de estar encefalopático”, expresaron.

Al culminar la intervención, les informan que durante el proceso le fue encontrado pus en diferentes lugares de su cuerpo y que las primeras 48 horas eran críticas. El 2 de marzo, en horas de la mañana, Gabriel falleció.

¿Qué responde la EPS delagente?

La familia de Gabriel París aseguró que iniciará un proceso legal contra la entidad. Caracol Radio hizo contacto con EPS delagente, y a través de un comunicado, la entidad respondió a la denuncia.

“Queremos informar de manera general que respecto al caso expuesto por el medio de comunicación Caracol Radio, que nuestro afiliado contó con todas las atenciones oportunas tanto hospitalarias como ambulatorias. Dos hospitalizaciones con manejo integral en IPS hospitalaria y seguimiento ambulatorio por diferentes especialidades”, mencionan.

Añaden que “en la última consulta con cirugía general ordenan un procedimiento endoscópico, realizado a tiempo. Sin embargo, el paciente no asiste a nuevo control para definir pertinencia de programación ambulatoria de procedimiento quirúrgico adicional”.

Agregaron que el 24 de febrero de 2026 recibió “atención de manera acorde con los tiempos de servicio, permaneciendo en unidad de cuidados intensivos y realizándole procedimientos quirúrgicos, no encontrándose elementos que sugieran mala praxis, inoportunidad en la atención por parte de la EPS o del equipo tratante. Finalmente, fallece en IPS hospitalaria debido a complicaciones inherentes a sus patologías de base, edad y proceso patológico agudo”.