Cuerpo de paciente con trasplante de riñón empezó a rechazar intervención por falta de medicamentos

El noticiero del mediodía de Caracol Radio ha estado haciendo seguimiento a los numerosos casos de pacientes que a nivel nacional se han visto afectados por la evidente crisis de medicamentos en la Nueva EPS.

Actualmente, en el hospital Hernando Moncaleano en Neiva, se encuentra hospitalizado Bladimir Antonio Quiroz, un hombre de 38 años a quien le fue realizado un trasplante de riñón.

Lamentablemente hoy está siendo atendido en un centro médico luego de que los especialistas le informaran que su cuerpo está rechazando su trasplante por la falta de consumo de sus medicamentos.

Su hermana, Esperanza Quiroz, aseguró que ha sido gracias a donaciones de pacientes y personas cercanas, que Bladimir ha tenido acceso a pequeñas dosis: “pedimos a la Nueva EPS el cambio a un dispensario que pueda cumplir con su parte”, expresó, asegurando que Discolmets, gestor farmacéutico de Nueva EPS.

¿Cuánto cuestan los medicamentos?

Bladimir debe consumir una dosis diaria de Prograf Tacrolimus por 3g, pastillas que de forma particular se encuentran en el mercado desde $950.000 la caja.

Y además, dos veces al día, tiene que ingerir Micofelonato Sódico por 360 miligramos, una caja que en distribuidoras farmacéuticas se consigue desde aproximadamente $620.000.

Caracol Radio hizo contacto con la Nueva EPS. Desde la entidad se encuentran revisando las fórmulas mientras la familia espera una respuesta positiva, pero un detalle bastante alarmante quedó en evidencia:

Si la formula se vence, los pacientes deben volver a hacer todo el proceso para obtener una orden, aunque no les hayan suministrado sus medicamentos.