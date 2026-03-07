Nueva EPS incumplió el compromiso de entregar medicamentos en un 80%: Defensoría

¿La EPS no le entrega sus medicamentos?, esto es lo que debe hacer según la Defensoría del Pueblo

Colombia

Según un informe de seguimiento presentado por la Defensoría del Pueblo a los compromisos hechos por la Nueva EPS, todavía no existe un acceso efectivo, oportuno y continuo al derecho fundamental a la salud para muchos afiliados en Colombia.

Aunque la EPS se comprometió a alcanzar una efectividad del 80 % en la entrega de medicamentos, esa meta aún no se ha cumplido.

Este reporte señala que persisten situaciones como medicamentos pendientes de entrega, fórmulas entregadas parcialmente, aglomeraciones de usuarios y tiempos de espera de hasta ocho horas en algunos puntos de dispensación.

Además, también se han registrado interrupciones en la entrega de insumos complementarios, como pañales y apoyos nutricionales.

Cerca de 110.000 medicamentos pendientes en Manizales

Uno de los casos más críticos se registra en la ciudad de Manizales, donde la Defensoría realizó un seguimiento a la acción popular relacionada con la prestación del servicio de salud de la Nueva EPS en la ciudad, y se identificó que aún hay cerca de 109.000 medicamentos pendientes por entregar.

El informe indica que, aunque se han atendido 4.002 pacientes y se han entregado 825.513 unidades de medicamentos, la capacidad de atención sigue siendo insuficiente.

Se proyecta una población de 25.000 usuarios, pero actualmente solo se atienden entre 200 y 300 personas por día, cuando la meta debería ser de al menos 700 atenciones diarias.

Barreras de acceso en territorios con población indígena

La Defensoría también alertó sobre las dificultades estructurales de acceso a la salud en departamentos como Vichada, Guainía, Amazonas, Guaviare y Vaupés, donde hay una alta población indígena.

En estos territorios se han reportado casos de negación de servicios a personas que no figuran en censos oficiales, a pesar de que existen lineamientos que reconocen los registros elaborados por autoridades indígenas.

En San Andrés, el servicio de salud opera actualmente al 70%, con una promesa de reactivación total para el próximo 1 de abril. Sin embargo, la Defensoría consideró que ese plazo es lejano, comparado con la urgencia de garantizar continuidad en los tratamientos.

Inestabilidad en la red de servicios

El organismo de control también señaló que la salida de operadores farmacéuticos, como Éticos Serrano, generó inestabilidad en varios departamentos.

En algunos casos, la transición entre operadores incrementó las inconformidades de los usuarios por demoras en la entrega de medicamentos.

Además, se han reportado prestadores que niegan servicios por falta de pago, operadores que comenzaron a prestar atención sin contratos formalizados y dificultades en el flujo de recursos entre EPS e instituciones prestadoras de salud.

Compromisos sin avances que se puedan verificar

Es importante recordar que durante una mesa de trabajo realizada el 23 de febrero, Nueva EPS asumió compromisos como presentar un informe consolidado con avances territoriales, convocar mesas regionales en seis departamentos priorizados, formular un plan de estabilización en zonas afectadas y realizar visitas conjuntas con la Defensoría.

No obstante, la entidad indicó que, hasta el momento, esos compromisos no muestran avances verificables.

“La crisis no se supera con reportes; se supera cuando los usuarios dejan de hacer filas interminables y reciben, sin barreras, el tratamiento que necesitan para preservar su vida y su dignidad”, concluyó la entidad.