Partido Conservador pide vigilancia especial en los escrutinios de varios departamentos: estos son

Partido Conservador e imagen de referencia de votación.

El Partido Conservador les hizo un llamado a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral y a la Misión de Observación Electoral para garantizar la veeduría y la vigilancia en los escrutinios que se están realizando a lo largo del país, tras las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del pasado 8 de marzo.

La colectividad demandó de las autoridades transparencia en los resultados “para que la voz de los electores sea respetada”.

Incluso, pidió una especial atención a los escrutinios de la Cámara de Representantes en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó y Antioquia.

Entretanto, el Consejo Nacional Electoral aseguró que la Registraduría le entregó los archivos de los resultados electorales, desde el pasado domingo, “a través de un mecanismo seguro” y que las dos entidades vienen trabajando de manera articulada en el escrutinio.

Incluso, el Pacto Histórico está buscando abogados con tarjeta profesional para apoyarlo en el escrutinio de los votos.

El partido señaló que esto lo hace “ante las evidencias de irregularidades en el proceso electoral”.