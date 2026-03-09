Cuatro nuevas caras en la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar

Hable con elPrograma

09 mar 2026 Actualizado 11:55

En Senado se consolidaron Nadia Blel y Lidio García con votaciones destacadas

El Partido Conservador se llevó tres de las seis curules a la Cámara de Representantes por Bolívar. Las otras tres fueron para Liberal, Pacto Histórico y Centro Democrático.

Informadas por la Registraduría el 98.37% de mesas en todo Bolívar, Tres hombres y tres mujeres harían parte de los seis representantes a la Cámara por este departamento y cuatro de ellos, ingresan por primera vez al Congreso de la República.

Por el Partido Conservador: María Camila Salas Salas (136.789), la reelegida Juliana Aray Franco (83.443) y el reelegido Andrés Guillermo Montes Celedon (56.472).

Por el Partido Liberal: Yolanda Wong Baldiris. (61.410)

Por el Pacto Histórico (Lista Cerrada): Amaury Julio. (168.635)

Por el Centro Democrático: José Ricardo Ardila Pinedo. (59.840)

Se ratifican en el Senado Nadia Blel por el Partido Conservador (178.907) y por el Partido Liberal Lidio García (175.388)

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

