Panorama político en Córdoba: una curul para Cámara aún estaría en disputa

Montería

Los partidos tradicionales como La U y Liberal en esta oportunidad no tienen representación por Córdoba en la Cámara. El Conservador aún no la tendría clara con Nicolás Barguil, luego de que se advirtiera sobre presuntas inconsistencias en el preconteo realizado el 8 de marzo en el departamento.

Según lo conocido por Caracol Radio, en la actualidad habría una disputa por cerca de 6.000 votos que podrían dejar por fuera a la fórmula de David Barguil y abrirían la puerta a una tercera curul del movimiento Primero Córdoba con la exalcaldesa de Puerto Escondido, Heidy Torres Becerra. Sin embargo, las autoridades competentes han anotado que el preconteo no es lo definitivo, pues el proceso continuaría con los escrutinios que arrojarían el resultado oficial de la pasada jornada electoral.

El preconteo ubica a Nicolás Barguil como representante al lograr una votación preliminar de 83.312 sufragios, mientras que Torres Becerra aparece con 78.737, mostrando una diferencia de 4.575 votos con el 98,58% de mesas informadas en el departamento de Córdoba.

De momento y sin finalizar los escrutinios, en Córdoba estarían definidas las curules para Cámara de Representantes de Juan David Rangel (Primero Córdoba), Martha Ruiz Solera (Primero Córdoba), Luis Fernando Ballesteros (Pacto Histórico) y José Luis ‘Joche’ Abdala (Cambio Radical).